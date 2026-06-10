Así puede acceder a uno de los 8.300 cupos de esterilización de mascotas en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en coordinación con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), presentó el cronograma oficial de atención para la esterilización de caninos y felinos en la capital del país. El proyecto busca controlar la sobrepoblación y garantizar el bienestar de los animales domésticos.

Autoridades de Bogotá rescataron a este animal en medio de operativos: habría sido maltratado

Esta iniciativa institucional forma parte de la estrategia denominada “Corta a Tiempo: esteriliza”, dirigida exclusivamente a hogares de estratos 1, 2 y 3. El servicio se prestará sin costo alguno para los cuidadores, quienes deben cumplir con los requisitos de inscripción previos exigidos por la entidad.

Perros que hacen yoga y hasta tienen pista de agilidad: así es el nuevo parque pet friendly que sorprende en Cartagena

Para el desarrollo de las actividades durante el mes de junio, el Distrito habilitó un total de 8.300 cupos. La asignación de las cirugías se dividirá en 6.000 turnos para las unidades móviles que recorrerán las localidades, 1.500 en la Unidad de Cuidado Animal y 883 en la Universidad Nacional de Colombia.

Programación por localidades del 11 al 18 de junio

Las jornadas territoriales continuarán su recorrido por los diferentes barrios de la ciudad. El jueves 11 de junio, los equipos técnicos se ubicarán en el Parque Venecia de la localidad de Tunjuelito y en el Parque María Paz de Kennedy. El viernes 12 de junio, la atención se trasladará al barrio San Pablo de la localidad de Bosa.

🐈🐕ATENCIÓN BOGOTÁ!! IDPYBA anuncia 8.300 cupos de esterilizaciones gratuitas para animales de estrato 1,2,3, de habitantes de calle y recicladores así como en condición de calle. ¡Consulte aquí horarios y lugares!

👇👇https://t.co/smKLmROZLi pic.twitter.com/eVPPkFnllS — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) June 8, 2026

El fin de semana del 13 de junio, las unidades móviles brindarán cobertura en el Parque Sabanas de Tibabuyes, en la localidad de Suba. Tras un receso, las actividades se reanudarán el martes 16 de junio en el salón comunal del barrio El Refugio, en Usme, y en la plazoleta Juan Pablo II de Ciudad Bolívar.

El miércoles 17 de junio, las unidades de atención veterinaria estarán disponibles en el barrio Las Mercedes de San Cristóbal y en el Parque Santa Fe de la localidad de Los Mártires. Para el jueves 18 de junio, el servicio se prestará en el salón comunal Perpetuo Socorro de Kennedy y en el barrio Bonanza de Engativá.

Cierre del cronograma mensual de cirugías

La programación entrará en su fase final a partir del lunes 22 de junio con intervenciones frente al Colegio Fernando González Ochoa en Usme y en el sector Alto de la Cruz en Ciudad Bolívar. El martes 23 de junio, las unidades se desplazarán a Fontibón, Chapinero y Antonio Nariño.

#Atención Estos son puntos móviles de esterilización gratuita en Bogotá hasta el 13 de junio.✨



Conoce todos los puntos móviles para este mes, fechas y requisitos en https://t.co/ecVZYyVaJD



¡Prográmate y llega temprano!

- No requiere inscripción

- Atención por orden de llegada pic.twitter.com/wu1jyF654U — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) June 10, 2026

El miércoles 24 de junio, los procedimientos se realizarán en el Parque Villa Hermosa de Suba y en el sector de Egipto Alto, correspondiente a las localidades de Santa Fe y La Candelaria. El jueves 25 de junio, las jornadas atenderán en el Parque Fontanar del Río de Suba, en el asentamiento San Germán de Usme y en el polideportivo Marruecos de Rafael Uribe Uribe.

Finalmente, las jornadas móviles de esterilización del mes concluirán el viernes 26 de junio en la plazoleta La Alameda de la localidad de Bosa. El IDPYBA recordó a la ciudadanía que los animales deben asistir en ayunas y contar con buen estado de salud general verificado por el personal de turno.