Realizan jornadas gratuitas de esterilización para perros y gatos en Bogotá; estas son las fechas

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) adelanta jornadas gratuitas de esterilización para perros y gatos en Bogotá, a través de su programa ‘Corta a Tiempo: esteriliza’.

Actualmente, el servicio se presta en dos puntos fijos. El primero está ubicado en la Unidad de Cuidado Animal, en la carrera 106 A #67-02, barrio El Muelle, localidad de Engativá.

El segundo funciona en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, edificio 502, salón de prácticas, en la avenida NQS o carrera 30 #45-03.

La entidad informó que próximamente se reactivarán las jornadas móviles de esterilización, con el objetivo de llevar el servicio a distintas localidades. Además, el IDPYBA trabaja de manera articulada con proteccionistas y organizaciones locales para ampliar la cobertura en animales vulnerables.

Jornadas de esterilización gratuita. Foto: Alcaldía de Popayán

Las jornadas se realizan según disponibilidad, por lo que es necesario estar atento a las fechas de apertura de turnos. Para acceder al servicio es obligatorio contar con una cita asignada previamente y se entregan máximo dos turnos por ciudadano.

El agendamiento puede realizarse a través de la página web https://turnos.idpyba.com/solicitar-turnos, en la sede administrativa del IDPYBA ubicada en la carrera 10 #26-51, piso 5, Torre Sur, Residencias Tequendama, en los Super CADES Manitas, Américas y Suba, o mediante la línea telefónica 601 647 7117. Los cupos son gratuitos y limitados.

Las esterilizaciones están dirigidas a perros y gatos, machos y hembras, que conviven en estratos 0, 1, 2 y 3, así como a animales en condición de calle o de cuadra. No se atienden animales provenientes de otros municipios y los turnos solo se asignan a personas mayores de edad.

En el punto fijo de Engativá, los turnos se habilitan todos los miércoles, mientras que en la Universidad Nacional se abren todos los lunes.

Requisitos para acceder al servicio

Antes de la jornada:

Los animales deben estar en buen estado de salud. Tener entre 4 meses y 8 años de edad, y no estar en celo ni en gestación (en el caso de hembras).

Si lo desea, el tenedor responsable puede, de manera voluntaria, realizar exámenes prequirúrgicos (como cuadro hemático, ALT y creatinina) a los animales que serán esterilizados, con algunos días de anticipación al procedimiento.

Los resultados pueden ser presentados durante la jornada para facilitar la revisión del estado de salud del animal. Es importante resaltar que estos exámenes no son costeados por la entidad ni son obligatorios para acceder a la esterilización.

Llevar al animal de compañía en ayuno de ocho horas para alimento sólido y tres horas para líquidos antes de la operación.

Para el día de la jornada:

El ciudadano debe ser mayor de edad y presentar el turno asignado, fotocopia de un recibo público (estrato 1, 2 o 3, no mayor a tres meses), y fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Para los caninos que sean llevados al punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal, es necesario presentar el carnet de vacunación con una vigencia máxima de un año. En el carnet de vacunas debe constar principalmente la vacuna contra moquillo (distemper canino), con mínimo 10 días de aplicación. Sin esta vacuna, no se autorizará el ingreso del animal a la zona de esterilización.

Caninos deben portar collar y traílla. Bozal si son de manejo especial o nerviosos; los felinos deben ser transportados en guacal.

Lleva collar isabelino para evitar que el animal se lama la herida postquirúrgica. También una cobija, pues sentirá frío después del procedimiento.

Al finalizar el procedimiento, tomar nota de las recomendaciones del equipo médico.