4 Patas

Qué es un perro arcoíris y por qué transforma la vida de quienes lo adoptan

Este término se ha vuelto viral en las plataformas digitales, haciendo referencia principalmente a un proceso de sanación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción 4 Patas
24 de febrero de 2026, 10:59 a. m.
Los sentimientos de culpas no existen con los "perros arcoíris".
Los sentimientos de culpas no existen con los "perros arcoíris". Foto: Getty Images

La pérdida de una mascota en el hogar puede generar un dolor emocional profundo y duradero que, para muchas personas, se siente tan intenso como la pérdida de un ser querido. Esto se debe a que tanto perros como gatos se han convertido en un miembro más de la familia, una compañía constante y leal que es bastante valorada por sus dueños.

Por esta razón, ante el duelo intenso que puede generar su partida, en redes sociales se ha popularizado el término “perro arcoíris”. Este concepto, según explican algunos tutores y amantes de los animales de compañía, está asociado con esa inmensa tristeza que podría causar su ausencia.

¿Los gatos podrían vivir hasta los 30 años gracias a un nuevo tratamiento?

La expresión, cada vez más frecuente en comunidades digitales, se utiliza para describir a ese perro que aparece en la vida de una persona tras la muerte de otro compañero canino profundamente amado.

En este contexto, se podría decir que es un concepto cargado de simbolismo, que hace alusión no solo a la llegada de una nueva mascota, sino también a un proceso de sanación emocional después de una pérdida significativa.

4 Patas

La dura historia de una perrita que sobrevivió en la calle alimentándose de animales atropellados y hoy comienza una nueva vida

4 Patas

¿Los gatos podrían vivir hasta los 30 años gracias a un nuevo tratamiento?

4 Patas

La emotiva historia de Punch: el macaco japonés y su peluche que asombran el mundo animal

4 Patas

Don Jediondo y su noble gesto con una perrita abandonada en Bosa: ¿se la llevará a Sutamarchán?

4 Patas

La historia de Zeus, el noble perrito que fue devuelto al refugio cuatro meses después de su adopción

4 Patas

Evite errores: esta es la mejor hora para alimentar a su perro según su edad

4 Patas

Refugio animal denuncia nuevo caso de abandono de unos gatos recién nacidos; los dejaron en una caja de zapatos bajo el sol

4 Patas

Su perro podría estar en la lista: estas son las razas con mayor riesgo de sufrir problemas respiratorios graves

4 Patas

Él es Negro, un perrito que llegó cachorro a un refugio animal y, tras cinco años, aún busca hogar

4 Patas

Bob Coveiro: la conmovedora historia del perro que vivió junto a la tumba de su dueña e inspiró una ley de entierro para mascotas

“¿Sabes lo que es un perrito arcoíris? Es ese que llega después de perder a tu gran amor. No reemplaza, pero te ayuda a sanar de a poquito”, explica la creadora de contenido Natalia Aguilar a través de su cuenta de Instagram (@natiaguilar.arte).

Perro arcoíris
Simboliza un rayo de esperanza y sanación emocional. Foto: Getty Images

La joven explica este término de acuerdo a su propia experiencia, tras la partida de Lumen, su perro. Según ella, en ese momento pensó que no volvería a amar de la misma manera y, con el tiempo, comprendió que esa percepción era cierta: el amor no se repite, se transforma.

Después de esta pérdida, llegaron a su vida Sofía y Vincent, dos perros “flacos, asustados, pero con una fuerza enorme para rescatarme a mí también”, según contó. La adopción marcó el inicio de un proceso de sanación mutua. Mientras ella experimentaba una mejora en su estado de ánimo, los perros comenzaban a mostrarse más saludables y felices.

La dura historia de una perrita que sobrevivió en la calle alimentándose de animales atropellados y hoy comienza una nueva vida

De este modo, más que una expresión popularizada en redes sociales, el concepto se relaciona con la complejidad emocional que implica atravesar el duelo por la pérdida de una mascota y el refugio que se puede encontrar con otra, dejando a un lado los sentimientos de culpa, miedo a establecer comparaciones o el temor de estar “reemplazando” a quien ya no está.

Es así como el “perro arcoíris” propone una mirada distinta sobre esa experiencia, centrada en comprender que el amor no se borra ni se intercambia, sino que se transforma.

Más de 4 Patas

Neda fue encontrada con desnutrición severa.

La dura historia de una perrita que sobrevivió en la calle alimentándose de animales atropellados y hoy comienza una nueva vida

Cerca de un tercio de los gatos tratados logró extender su supervivencia varios meses.

¿Los gatos podrían vivir hasta los 30 años gracias a un nuevo tratamiento?

Puch el macaco que tiene un mono de felpa por madre - (@animetrends) API

La emotiva historia de Punch: el macaco japonés y su peluche que asombran el mundo animal

la historia de Kiara en el sur de Bogotá

Don Jediondo y su noble gesto con una perrita abandonada en Bosa: ¿se la llevará a Sutamarchán?

El perrito fue adoptado cuando era tan solo un cachorro.

La historia de Zeus, el noble perrito que fue devuelto al refugio cuatro meses después de su adopción

La comida de perro no tiene el valor nutricional que necesitan los seres humanos.

Evite errores: esta es la mejor hora para alimentar a su perro según su edad

Gatos recién nacidos abandonados

Refugio animal denuncia nuevo caso de abandono de unos gatos recién nacidos; los dejaron en una caja de zapatos bajo el sol

Amor por los gatos

Cinco cosas que debe saber si está pensando en adoptar un gato

Este es el prometedor avance contra el cáncer.

Estudio revela una sorprendente conexión genética entre gatos y humanos que podría mejorar la detección y el tratamiento del cáncer

Noticias Destacadas