Él es Negro, un perrito que llegó cachorro a un refugio animal y, tras cinco años, aún busca hogar

Negro fue rescatado junto a su madre y ocho hermanos.

19 de febrero de 2026, 10:44 a. m.
Perro en busca de hogar
Perro en busca de hogar Foto: Instagram @fundacioncolitasfelices

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la Fundación Colitas Felices (@fundacioncolitasfelices), ubicada en el municipio de Chocontá, Cundinamarca, en Colombia, dio a conocer la historia de Negro, un perrito que fue rescatado cuando apenas era un cachorro junto a su madre y ocho hermanos.

De acuerdo con el relato de una de las trabajadoras de este refugio animal, que actualmente alberga más de 90 perros rescatados, han pasado cinco años desde que Negro fue rescatado y, hasta ahora, continúa esperando la oportunidad de encontrar un hogar propio.

Según la página oficial de la fundación, Negro fue rescatado el 9 de enero de 2021, cuando su madre, Crayola, dio a luz a ocho cachorros. En aquel momento la camada estaba en riesgo de ser arrojada a un río, sin embargo, sus rescatistas lograron intervenir a tiempo y convertirse en su refugio mientras alguien se interesaba en adoptarlos.

No obstante, pese a que Negro es un perro muy amoroso y tierno, ha crecido dentro del refugio, rodeado de cuidados y protección, pero sin haber recibido hasta ahora ni una sola solicitud de adopción.

“Este príncipe ha crecido en nuestra fundación”, dice la representante del refugio, mostrando que su historia refleja la realidad de muchos animales que crecen en este tipo de sitios especializados sin ser elegidos, aún cuando están preparados para acompañar y convertirse en esos amigos de cuatro patas que se caracterizan por su lealtad.

¿Cómo adoptarlo o contribuir con su cuidado?

En la misma publicación en la que comparten su historia, la trabajadora de la fundación explica que, aunque Negro sigue en la búsqueda de un hogar lleno de amor, quienes no puedan adoptarlo pero deseen apoyar su cuidado tienen la opción de convertirse en padrinos o madrinas mediante aportes económicos destinados a su alimentación y bienestar general.

Cada aporte funciona tanto para el sostenimiento de Negro, como de los más de 90 perros que viven actualmente en la fundación, cubriendo también atención veterinaria y mantenimiento de las instalaciones.

“Al adoptar salvas dos vidas: la del perrito que llevas a tu casa y la del cupo que se libera en nuestra fundación para que podamos rescatar uno más”, reitera, dejando abierta esta opción de acogerlo y brindarle el cariño que tanto merece y ha buscado durante todo este tiempo.

Entre los requisitos que se deben cumplir para adoptar a Negro está ser mayor de edad, firmar un contrato de adopción y cubrir los costos establecidos por la fundación. El proceso se inicia diligenciando el formulario disponible en el enlace del perfil oficial de @fundacioncolitasfelices en redes sociales.

