Perro lobo acaparó las cámaras en los Juegos Olímpicos de Invierno: el peludo tuvo su ‘foto-finish’

Un perro lobo irrumpió en la recta final y sorprendió a las esquiadoras.

18 de febrero de 2026, 10:09 p. m.
El episodio no alteró los resultados, pero sí desató sorpresa en el público.
El episodio no alteró los resultados, pero sí desató sorpresa en el público. Foto: EuroSport

En medio del rigor deportivo y la tensión propia de unos Juegos Olímpicos, una inesperada aparición se robó todas las miradas. No llevaba uniforme ni dorsal, tampoco aspiraba a medalla, pero terminó quedándose con uno de los momentos más comentados de la jornada: un perro lobo que irrumpió en plena competencia y quedó inmortalizado en la famosa imagen de llegada.

Un invitado inesperado en plena competencia

La escena ocurrió durante la prueba femenina de esquí de fondo por equipos en los Juegos Olímpicos de Invierno, disputada en Tesero, en la región italiana de Trentino. Cuando las esquiadoras afrontaban los últimos metros de la etapa clasificatoria, un perro lobo checoslovaco apareció en el circuito y comenzó a correr detrás de varias competidoras.

El animal, llamado Nazgul, sorprendió tanto a deportistas como a jueces y espectadores. Durante unos instantes, la atención dejó de centrarse en los cronómetros y se trasladó a la inusual compañía que seguía el ritmo de las atletas en el tramo decisivo.

De acuerdo con los organizadores, el can no mostró señales de agresividad. Personal de seguridad actuó con rapidez y logró retirarlo de la pista sin que se produjeran caídas ni incidentes que alteraran el desarrollo de la carrera. Aunque el susto inicial generó inquietud —incluso se habló en un primer momento de la presencia de “un lobo” en el recorrido— la situación fue controlada casi de inmediato.

El episodio no influyó en los tiempos oficiales ni modificó el resultado deportivo, pero sí dejó una imagen tan insólita como memorable: el perro avanzando cerca de la línea de meta, como si también disputara su propia “foto-finish”.

Nazgul, el protagonista que opacó el oro sueco

Mientras el público comentaba lo ocurrido, la dupla sueca integrada por Jonna Sundling y Maja Dahlqvist confirmaba su favoritismo al conquistar la medalla de oro en el esprint por equipos. El triunfo ratificó el dominio del conjunto femenino de Suecia en la disciplina, aunque por algunos minutos el protagonismo se lo llevó el inesperado visitante de cuatro patas.

Horas después se conocieron más detalles sobre el animal. Nazgul pertenece a Alice Varesco, exesquiadora italiana de fondo que vive a pocos metros del escenario donde se realizó la competencia. Según reportes difundidos en la televisión italiana, la exdeportista reconoció a su mascota al verla en la transmisión y explicó que no representaba ningún peligro.

Todo indica que el perro salió de casa sin que su dueña lo notara y terminó llegando hasta el circuito olímpico. Lo que pudo convertirse en un problema mayor quedó reducido a una anécdota pintoresca que dio la vuelta al mundo.

