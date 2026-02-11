4Patas

Tina y Milo: esta es la historia de las mascotas oficiales de los Juegos de Invierno

Tina y Milo son las mascotas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno; conozca los datos curiosos que las distinguen.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

11 de febrero de 2026, 8:09 p. m.
Tina y Milo son las mascotas oficiales de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milán.
Tina y Milo son las mascotas oficiales de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milán.

Los Juegos Olímpicos arrancaron el 6 de febrero y, como es tradición, cada edición tiene su propia mascota. Para los Juegos Olímpicos Milán-Cortina 2026, las mascotas son Tina y Milo.

Valores e identidad

Como es tradición en los grandes eventos deportivos, los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 cuentan con mascotas oficiales que simbolizan los valores y la identidad de la competencia.

En esta edición, los organizadores eligieron a Tina y Milo, dos armiños que representan respectivamente a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno.

Las mascotas oficiales son reconocidas por su agilidad y capacidad de adaptación a entornos exigentes, sobre todo en zonas montañosas. Durante el invierno, su pelaje cambia de tonos marrones a blanco, lo que les permite camuflarse en la nieve. Esta especie se puede encontrar en regiones como los Alpes italianos, lo que refuerza su conexión con el territorio anfitrión de las justas deportivas.

Estrategia de marketing

Estos diseños no salieron de una agencia de marketing, sino que fueron creados por estudiantes del Instituto Comprensivo de Taverna, una escuela en Calabria, al sur de Italia. Después de ganar un concurso escolar, sus diseños se sometieron a una votación pública, donde superaron a otros diseños.

Cada hermano tiene un significado único y detalles sutiles que cargan un gran simbolismo. Tina, el armiño de pelaje más claro, representa los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Su nombre proviene de Cortina d’Ampezzo, una de las ciudades sede, y simboliza la exploración, el cambio y la creatividad. Además, refleja una afinidad por el arte y la música como formas de inspirar la transformación.

Milo, el hermano menor de pelaje más oscuro, es la mascota de los Juegos Paralímpicos de Invierno. Su nombre hace referencia a la ciudad de Milán. Según la historia oficial, Milo nació sin una pata y aprendió a usar su cola para moverse, convirtiendo su condición en un símbolo de resiliencia, ingenio y fortaleza.

Presentación oficial

Las mascotas fueron presentadas oficialmente en la sede de la Fundación Milano Cortina en Milán. Han participado en eventos previos, incluyendo el relevo de la antorcha olímpica el 5 de febrero de 2026 y la ceremonia de apertura el 6 de febrero. Su participación concluirá con la ceremonia de clausura el 22 de febrero.

Los Juegos Milán-Cortina 2026, representados por Tina y Milo, buscan reflejar el patrimonio natural de los Alpes italianos y promover valores como la inclusión, la creatividad y la adaptación. Estos valores se encarnan en dos especies que han capturado la fascinación humana durante siglos por su comportamiento peculiar y su importancia histórica.

Tina y Milo son las únicas mascotas oficiales; estarán acompañados por seis personajes llamados “Las Flo”. Se trata de campanillas de invierno que viven en las montañas y representan el compañerismo y los ciclos naturales.

Riqueza italiana

Con Tina y Milo, los Juegos Milán-Cortina 2026 buscan reflejar la riqueza natural de los Alpes italianos y promover valores como la inclusión, la creatividad y la adaptación, representados a través de dos especies que durante siglos han despertado interés por su singular comportamiento y su relevancia histórica.

