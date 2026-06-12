¿Cómo miden el mundo? El fascinante órgano sensorial que los gatos usan para orientarse

Los gatos se han consolidado como criaturas fascinantes, animales de compañía que llenan los hogares de amor, con muchos misterios y pequeños detalles que los hacen únicos.

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Uno de los rasgos más característicos de estos felinos son sus bigotes, que no están ahí solo por estética, sino que cumplen funciones vitales en su día a día.

Precisamente a esos pelos largos se les conoce como vibrisas, pues son estructuras táctiles altamente especializadas. De acuerdo con los expertos, a diferencia de su pelo normal, los bigotes están profundamente incrustados en la piel y conectados a terminaciones nerviosas, lo que los convierte en una especie de radar sensorial para orientarse y evitar tropezarse.

Las vibrisas no solo se encuentran en el hocico, sino también en otras partes del cuerpo, como encima de los ojos, en la barbilla e incluso en la parte trasera de las patas delanteras. Cada una de estas ubicaciones tiene un propósito específico, ayudando a los michis a moverse con precisión en su entorno.

Los bigotes son muy importantes para los gatos. Foto: Getty Images

¿Cuáles son las funciones de los bigotes?

El portal especializado Tienda Animal indica que los bigotes de los gatos cumplen muchas más funciones de las que las personas pueden imaginar. No solo les ayudan a orientarse, sino que también influyen en su comunicación, en su seguridad y en la forma en que estos animales interpretan el mundo que los rodea. Estas son algunas de las ayudas que les brindan las vibrisas.

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Navegación y orientación en la oscuridad: Los gatos no pueden enfocar bien de cerca, así que sus vibrisas actúan como un ‘radar’ que detecta corrientes de aire, obstáculos y movimientos mínimos y de esta forma pueden evitar choques, moverse en silencio y localizar rutas incluso sin luz.

Medición de espacios estrechos: Otra función es calcular si caben en un espacio pequeño. La longitud de los bigotes suele coincidir con el ancho del cuerpo del gato. Por eso, cuando asoma la cabeza por un hueco y mueve sus vibrisas hacia adelante, está midiendo si puede pasar sin quedarse atascado.

Las vibrisas de los gatos cumplen diversas funciones. Foto: x

Comunicación y expresión emocional: Los bigotes son también una herramienta de comunicación en estos felinos. La posición de los mismos permite interpretar cómo se sienten. Por ejemplo, si están relajados hacia los lados, el animal está tranquilo y cómodo; si se ven como adelantados, es una señal de curiosidad, interés o actitud de caza; o si están pegados hacia atrás, son una muestra de miedo, incomodidad o enfado. Las vibrisas elevadas indican la alerta por algo que ha captado su atención.

Dada su importancia, una de las principales recomendaciones de los expertos es que nunca se les deben cortar las vibrisas a un gato. No es un mito, ni una exageración. Cortarlas afecta directamente a su bienestar.