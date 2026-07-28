El fuerte terremoto registrado durante la madrugada de este martes 28 de julio en Japón no solo dejó imágenes impactantes de edificios colapsados y personas buscando resguardo. Un video captado por una cámara de seguridad también mostró la reacción de angustia de un gato que intentó ponerse a salvo mientras el sismo sacudía la vivienda.

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El movimiento telúrico, que se registró de magnitud 7,1, despertó preocupación en personas de distintos países a través de las redes sociales, especialmente por los recientes terremotos ocurridos en otras partes del mundo.

Como suele suceder en este tipo de emergencias, la atención se centró en las labores de rescate y en las personas afectadas, pero las imágenes del gato recordaron que las mascotas también viven momentos de enorme estrés.

¿Los gatos pueden predecir los terremotos? Foto: Getty Images

En la grabación, compartida en diferentes plataformas, se puede ver al animal correr de un lado a otro de la casa mientras todo se mueve por la fuerza del terremoto. Desorientado, el gato busca desesperadamente un lugar donde refugiarse hasta que el temblor comienza a disminuir.

El video rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios. Muchos usuarios lamentaron la situación que tuvo que enfrentar la mascota, mientras otros destacaron que los animales suelen reaccionar de forma instintiva ante fenómenos naturales, intentando encontrar un sitio seguro para protegerse.

“Pobrecito angelito, qué susto”; “Ellos son muy nerviosos, qué triste verlos así”; “Pobrecito bebé”, fueron algunos de los comentarios.

Estos momentos de angustia validan la importancia de incluir a perros, gatos y otros animales domésticos dentro de los planes familiares de emergencia. Especialistas recomiendan contar con transportadoras, alimento, agua y elementos básicos para evacuar junto con las mascotas en caso de un desastre natural.

Mientras continúan los planes de rescate luego del terremoto, las imágenes del gato siguen emocionando a miles de personas y recuerdan que, ante la fuerza de la naturaleza, tanto humanos como animales buscan exactamente lo mismo, que es sobrevivir y encontrar un lugar seguro.

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¿Los gatos pueden predecir los terremotos?

En varias catástrofes se ha observado que los animales domésticos adoptan ciertos comportamientos minutos e incluso horas antes de un terremoto o temblor, como estrés, ansiedad o querer huir de sus hogares.

En cuanto a si esto realmente pasa o no, existen dos teorías. La primera señala que los gatos son capaces de percibir los cambios estáticos que se dan justo antes del terremoto, y la segunda menciona que los felinos pueden percibir las pequeñas vibraciones que se dan en la tierra a través de las almohadillas de sus patas o de su fino oído.