¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un perro o un gato bajo los escombros tras un terremoto?

Mientras los equipos de emergencia continúan buscando sobrevivientes tras el terremoto que golpeó a Venezuela, una escena logró abrirse paso entre la tragedia: el rescate de un perro que permanecía atrapado entre los escombros.

@noticierosv El Presidente @nayibbukele informa que, tras cinco horas de trabajo, los equipos de rescate lograron salvar a una perrita llamada Giselle, localizada entre los escombros de la residencial El Palmar, Caraballeda, Venezuela. Asimismo, indica que, si algún ciudadano es su propietario, puede acercarse a los equipos desplegados en la zona y demostrar con fotografías o videos que la perrita le pertenece. ♬ sonido original - Noticiero El Salvador - Noticiero El Salvador

Así puede ayudar a perros y gatos afectados por los terremotos en Venezuela sin salir de Colombia

Las imágenes emocionaron a miles de personas y, al mismo tiempo, despertaron una duda que comparten muchos dueños de mascotas: ¿cuánto tiempo puede resistir un perro o un gato en esas condiciones?

La respuesta depende de múltiples factores, entre ellos la gravedad de las heridas, la temperatura, la posibilidad de acceder a pequeñas cantidades de agua y, sobre todo, si el animal quedó en un espacio donde aún pueda respirar. Al igual que ocurre con las personas, las primeras horas son determinantes, pero eso no significa que la esperanza desaparezca rápidamente.

Los veterinarios explican que un perro sano puede sobrevivir varios días sin alimento e, incluso, en algunas circunstancias, cerca de una semana o más si logra mantenerse hidratado.

Sin embargo, la falta de agua cambia completamente el panorama, pues la deshidratación acelera el deterioro del organismo y reduce considerablemente las posibilidades de supervivencia.

En el caso de los gatos, el escenario es diferente. Aunque muchos felinos pueden soportar algunos días sin comer, los especialistas advierten que después de 24 a 48 horas sin alimento ya existe un riesgo importante de desarrollar lipidosis hepática, una enfermedad potencialmente mortal, especialmente en gatos con sobrepeso. Por eso, el tiempo juega un papel aún más decisivo cuando se trata de ellos.

Además del acceso a comida y agua, los expertos recuerdan que las lesiones, el estrés extremo, el calor, el frío y la cantidad de oxígeno disponible son factores que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte de cualquier mascota atrapada.

Aun así, las historias de rescates exitosos demuestran que no todo está perdido. Perros y gatos han sido encontrados con vida varios días después de los terremotos en La Guaira, Venezuela, gracias a que quedaron en pequeños espacios de supervivencia donde podían respirar y conservar parte de sus fuerzas hasta la llegada de los socorristas.

Los especialistas también señalan que, tras un sismo, las primeras 72 horas suelen ser consideradas la ventana más importante para encontrar sobrevivientes, tanto humanos como animales. Sin embargo, esa cifra no representa un límite absoluto.

Existen casos documentados de personas y mascotas localizadas con vida incluso después de ese periodo, cuando las condiciones bajo los escombros resultan favorables.

Precisamente, tras el terremoto registrado en Venezuela, los organismos de emergencia continúan adelantando labores de búsqueda en las zonas más afectadas.

Aunque el paso de las horas disminuye las probabilidades de hallar sobrevivientes, los rescatistas mantienen la esperanza de encontrar nuevas personas y animales con vida, razón por la cual las operaciones no se detienen.

Él es Dastan, el perro colombiano que enfrenta la tragedia en Venezuela, y es experto en encontrar personas bajo escombros

En el caso de las mascotas, los veterinarios recomiendan que, si un perro o un gato es rescatado después de permanecer atrapado durante varias horas o días, no reciba grandes cantidades de agua o comida de inmediato.

Lo más importante es que sea valorado por un profesional, quien determinará su estado de hidratación, posibles fracturas, lesiones internas o complicaciones derivadas del tiempo que pasó bajo los escombros.

Ese fue precisamente el mensaje que dejó el rescate del perro en Venezuela: aunque el tiempo es un factor determinante, mientras exista oxígeno, un espacio que lo proteja y la rápida acción de los equipos de emergencia, todavía puede haber lugar para la esperanza.