Medellín vivirá jornada especial de adopción de gatos: estos son los detalles

La Alcaldía de Medellín señaló que hasta el próximo lunes 17 agosto se realizarán jornadas de adopción de gatos en el Centro Comercial Premium Plaza.

“Hasta el lunes 17 de agosto, el Centro Comercial Premium Plaza será escenario para la adopción de gatos, una actividad que busca que más felinos encuentren un hogar y una segunda oportunidad. Los ciudadanos podrán acercarse al centro comercial, conocer a los felinos que están disponibles para adopción y descubrir la oportunidad de convertir a uno de ellos en el nuevo integrante de sus familias”, señaló la Alcaldía de la capital antioqueña.

Esta iniciativa estuvo precedida por más de 300 esterilizaciones realizadas a gatos el pasado 8 de agosto.

“En lo que va del año, más de 1.300 gatos han sido rescatados y 262 han encontrado un hogar, cifras que reflejan el trabajo que adelanta la Administración Distrital para proteger a los animales y promover una cultura de cuidado y adopción responsable”, agregó la entidad.

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“Podrán conocer a estos animales que están llenos de amor y en toda la mejor condición para llegar a sus hogares, para encontrar el afecto de sus familias. Estamos pasando por unos eventos difíciles, una situación difícil de país, sin embargo, es muy importante la solidaridad con nuestros animales. La adopción siempre será una muy buena manifestación de solidaridad y la tenencia responsable evita que nuestros gatos y perros estén abandonados y expuestos a peligros y a vulneración de sus derechos”, señaló la secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz.

La Alcaldía de Medellín señaló que hasta el próximo lunes 17 agosto se realizarán jornadas de adopción de gatos en el Centro Comercial Premium Plaza. Foto: Gabrica

“La invitación de la Alcaldía es para que las familias se acerquen a conocer estos seres que esperan por una oportunidad y, si están preparadas para asumir esta responsabilidad, permitan que uno de ellos llegue a sus hogares, porque en Medellín se cuidan, protegen y celebran todas las formas de vida”, subrayó.

Expopet: Buscan alcanzar más de 100 adopciones de perros y gatos en la feria

Adopciones en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto de Protección y Bienestar Animal, habilitó tres stands en la Feria Expopet que se llevará a cabo en Corferias, con el fin de lograr la adopción de 101 perros y gatos, en el marco de la campaña ‘adoptar es amar sin condiciones’.

“Del 13 al 17 de agosto el IDPYBA estará presente en ExpoPet 2026 con una agenda que reúne adopciones, atención a la ciudadanía, orientación jurídica, educación en bienestar animal, emprendimientos y actividades para fortalecer la convivencia responsable con animales”, señaló la entidad.

Como parte de esta estrategia, el IDPYBA habilitó un proceso digital de preinscripción para adopciones, con el propósito de facilitar los trámites, reducir los tiempos de atención y permitir que las familias interesadas puedan avanzar previamente en el proceso antes de llegar a ExpoPet. El formulario está disponible en animalesbog.gov.co/expopet.