Las mascotas rescatadas, tras el terremoto de 7.4, que han llenado de nostalgia a Colombia; muchas han durado horas bajo escombros

Luego del terremoto de magnitud 7.4 que azotó Colombia el pasado lunes 10 de agosto, la atención de miles de personas se ha centrado en los rescates, tanto de personas como de animales.

Terremoto en Colombia: mascotas desaparecidas y fundaciones afectadas piden ayuda tras la emergencia

Padres de familia, abuelos, niños y mascotas permanecen aún bajo los escombros que dejó la tragedia; por esta razón, diferentes cuerpos de bomberos y rescatistas se dedican a buscar estas vidas para salvarlas.

En las últimas horas, las redes sociales se han inundado de videos que muestran rescates de varias mascotas.

Llamó la atención el video de un gato cachorro que estaba bajo escombros. En el clip se observa únicamente la cabeza del animal; luego, se ve cómo el rescatista retira rocas alrededor para poder sacarlo con vida de ahí, lo cual logra con éxito mientras la mascota llora con desespero.

“El milagro de la vida. Hay esperanza, toda vida cuenta #FuerzaCali”, publicó Clara Luz Roldán González, exgobernadora del Valle del Cauca.

Este video compartido desde varias cuentas de redes sociales causó una oleada de comentarios de diferentes internautas, que se encargaron de agradecer por el trabajo de los rescatistas y por su dedicación a salvar también a los animales.

“Todo lo que respire, toda obra del Dios de la vida, lo merece. ¡Vamos que vamos! Un abrazo”; “Un bebé gatito volvió a nacer y tiene una nueva oportunidad en esta vida gracias a esa gente buena”; “Gracias por salvar al gatico, toda vida es importante”, se lee.

“Vida, perro rescatado tras largas horas bajo escombros de una edificación en Cali”, publicaron.

“Así fue el momento en el que equipos de rescate y voluntarios en Cali, Colombia, lograron rescatar con vida a un perro que estaba atrapado entre los escombros de una vivienda colapsada por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió ayer ese país”, se lee.

“Cristian Kuperbank, miembro de la brigada internacional de rescate Los Topos Azteca, logró rescatar con vida a un perrito que había quedado atrapado bajo los escombros de una vivienda colapsada en Cali tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país”, fue otro comentario.

“Una de tantas historias que ha dejado el terremoto en #Colombia. Ella, esa perrita de dos años que ven al fondo, se llama #Kiara, fue adoptada cuatro días antes de la tragedia y duró 24 horas aguantando en medio de este edificio. Logró rescatarse con vida”, se lee.

“Un perrito fue rescatado entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el oeste de Colombia”, fue otra publicación.

“Entre los escombros también hay historias de esperanza. Rescatistas lograron salvar a un perro que quedó atrapado tras el fuerte temblor que sacudió a Colombia”, se lee.