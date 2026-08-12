Héroes inesperados: el rostro de los rescatistas que han sido fundamentales en las labores de búsqueda tras el terremoto

El terremoto de este lunes 10 de agosto ha dejado a muchas personas afectadas por sus estragos. Entre las principales víctimas se encuentran aquellos que quedaron bajo los escombros de lo que hasta hace pocos días eran casas de familias, oficinas de trabajo o edificaciones en las que se habitaba a diario.

En muchas ocasiones, es casi imposible para los sentidos detectar a las víctimas, debido a que se encuentran enterradas a gran profundidad, lo que causa que sean casi imperceptibles para los humanos.

Este no es el caso de los perros rescatistas del Ejército Nacional de Colombia, quienes, gracias a un arduo entrenamiento, están capacitados para atender este tipo de emergencia y hallar a personas que estén bajo escombros con una gran precisión.

Polo es un labrador miembro de este equipo, que cuenta con dos años de servicio y se especializa en búsqueda y rescate, habilidad que ha podido perfeccionar a lo largo de su trayectoria en este grupo de héroes.

También están Perla, Júpiter y Urbi, una labradora y dos pastores belgas que ayudan en las labores de rescate en las zonas críticas que dejó el terremoto en Colombia. Cada uno de ellos acompaña siempre a sus cuidadores y amigos, con el fin de reforzar las maniobras de ayuda humanitaria en las edificaciones colapsadas del país.

Por otro lado, no nos podemos olvidar de Nala y Urko, dos de los caninos con mayor experiencia en búsqueda y rescate, uno con siete años y el otro con ocho, en los que han ejercido esta difícil labor y han ayudado a rescatar varias vidas en las condiciones más adversas.

La presencia de estos animales se convierte en un apoyo fundamental para los equipos que trabajan en las zonas afectadas, especialmente en aquellos lugares donde las condiciones de las estructuras dificultan las labores de búsqueda. Su trabajo se desarrolla junto a sus cuidadores, quienes conocen sus capacidades y los acompañan durante las diferentes maniobras.

Gásper, el perro bogotano que un día se perdió y hoy busca vida entre los escombros del terremoto en Cali

Estos perros hacen parte de los equipos que se encuentran preparados para responder ante situaciones de emergencia. Tras el fuerte terremoto que sacudió la Nación, han sido desplegados para apoyar las labores de búsqueda y rescate de las personas que podrían encontrarse atrapadas entre los escombros.

De esta manera, Polo, Perla, Júpiter, Urbi, Nala y Urko continúan acompañando las labores de los organismos de emergencia, demostrando el papel que cumplen los perros especializados en este tipo de operaciones, así como la importancia de su entrenamiento para enfrentar escenarios en los que cada segundo puede ser determinante.