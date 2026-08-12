Angie, una pequeña perrita de un año y ocho meses de edad, se encuentra perdida desde la noche del pasado 8 de agosto, en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá.

De acuerdo con el relato de su cuidadora, la perrita fue llevada a hacer sus necesidades al Parque Guernika, sobre las 7:30 p. m., y escapó del lugar tras escuchar a otros canes.

“Mi hijo salió con Angie alrededor de las 7:30 p. m. Él la llevó al parque y a ella le gusta jugar suelta; le quitó su collar y empezó a correr. Ella está muy pequeña, tiene un año y ocho meses, y salió corriendo buscando a otros perritos que se escuchaban a su alrededor. Mi hijo trató de alcanzarla, pero se le escapó. Él se quedó por el sector buscándola, pero todo estaba muy oscuro”, dijo la cuidadora a SEMANA.

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“Ella tiene una condición especial por su comida; ella es una perrita rescatada. Necesita su alimentación, sus goticas para los ojos, el cuidado con su pelaje. No sé si se la llevaron del sector o si la tienen guardada; quiero recuperarla”, agregó.

Quien tenga información sobre el paradero de Angie puede comunicarse al 3203889846 y al 3224783264.

Angie, una pequeña perrita de un año y ocho meses de edad, se encuentra perdida desde la noche del pasado 8 de agosto, en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Foto: Suministrada

Alcaldía implementa programa para encontrar mascotas

De acuerdo con el Dane, los animales de compañía se han convertido en parte fundamental de la familia. Según sus más recientes reportes, el 67 % de los hogares conviven con al menos un animal doméstico, lo que se traduce en 4,4 millones de familias.

Lamentablemente, a diario muchos perros y gatos se pierden. Lo que normalmente hacen los ciudadanos es empezar una búsqueda propia o distribuir volantes con la foto de la mascota, el nombre y un número de contacto.

La Alcaldía de Bogotá tiene un programa para apoyar a las familias en estos procesos, con mayor rapidez y seguridad. Se trata del servicio “Perros y gatos buscan su hogar”, que además es gratuito.

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Los ciudadanos deben enviar una foto de la mascota con alta definición, junto con el nombre, la raza, la edad y las características físicas, y el lugar, la fecha y la descripción de lo que sucedió, así como los datos de contacto al correo animalesperdidos@animalesbog.gov.co o a la línea de WhatsApp 305 894 8873.

Antonio Hernández Llamas, director general del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), aseguró que el compromiso de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán es la protección y el bienestar animal.

El alcalde, por su parte, explicó de qué se trata esta iniciativa: “Es un repositorio de información sobre fotografía, información del animal, información del contacto, para que cuando una persona siente que se ha extraviado su animal de compañía, en especial perros y gatos, inmediatamente nos reporte al instituto sobre esta pérdida”.