A través de su cuenta en LinkedIn, la empresa Spot & Tango, dedicada a la alimentación de mascotas, con sede en Nueva York, publicó nuevos anuncios de ofertas de empleo que han despertado gran interés y curiosidad entre los internautas.

Se trata de una propuesta de trabajo poco común que invita a interactuar de manera cercana con mascotas, participando en pruebas vinculadas al desarrollo de productos de higiene bucal animal.

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Las dos vacantes temporales disponibles que han causado asombro, buscan perfiles que se desempeñen como detector de aliento canino y “besador” de perros, con una remuneración que alcanza los 1.000 dólares por hora.

Estas ofertas laborales han despertado todo tipo de opiniones, pues mientras algunos cuestionan los límites de lo que puede considerarse un trabajo tradicional, otros las ven como una oportunidad poco común para vivir experiencias distintas en un entorno urbano.

Además, hay quienes indican que pueden ser ofertas atractivas especialmente para quienes tienen facilidad para conectar con las mascotas y crear vínculos cercanos de manera natural.

Detector de aliento canino es una de las ofertas laborales que ofrece esta compañía. Foto: Captura de pantalla LinkedIn - empresa Spot & Tango

Un empleo con enfoque experimental

La empresa Spot & Tango se consolida como una compañía innovadora dentro del sector de alimentos para mascotas, apostando por estrategias de marketing poco convencionales para dar a conocer sus productos y fortalecer sus valores de marca.

En este contexto, con sus dos nuevas e inusuales ofertas de empleo, directamente relacionadas con el producto PupGum, un masticable dental refrescante, planea no solo explorar nuevas formas de interacción entre humanos y animales, sino probar la eficacia del producto en perros.

De esta manera, tanto el detector de aliento canino como el “besador” podrían aportar datos clave sobre el impacto real del masticable dental en los animales, lo que permitiría a la empresa ajustar sus estrategias y comunicar los beneficios del producto de forma más precisa y efectiva.

Mujer con su mascota recibiendo besos. Foto: Getty Images

Funciones de los cargos

Según la descripción del anuncio publicado por la compañía, el objetivo del detector de aliento canino, como su nombre lo indica, es identificar el mejor y el peor aliento entre diversos perros, clasificando los distintos grados de frescura o mal olor.

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Para ello, los candidatos deberán realizar evaluaciones detalladas del aliento canino, registrar observaciones detalladas en cada caso y participar en sesiones con grupos focales conformados por caninos, con el fin de garantizar la mayor objetividad posible en los resultados.

En cuando a la oferta de “besador” de perros, la convocatoria señala que el cargo requiere evaluar y documentar los besos de los canes “con rigor profesional y entusiasmo personal”, con el fin de mejorar la comprensión del vínculo humano-canino desde un ángulo poco explorado en el ámbito laboral.