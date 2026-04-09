Jornada de alimentación para perros y gatos en condición de calle en Bogotá el 3 de mayo, ¿cómo participar?

Por medio de sus redes sociales, el colectivo ciudadano Borrachos al Rescate dio a conocer la nueva iniciativa con la que planea unir a la comunidad para ayudar a perros y gatos en situación de calle.

De acuerdo con la publicación, se trata de una jornada de alimentación que se llevará a cabo el próximo 3 de mayo de 2026, en la frontera entre Soacha y la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

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Asimismo, según informó el colectivo, se llevará a cabo una jornada especial de recolección de insumos destinada a apoyar a animales en condición de vulnerabilidad, con el propósito de brindarles mejores condiciones de vida y contribuir a su bienestar.

De esta manera, con el apoyo de la comunidad, se espera reunir alimentos, cobijas, medicamentos, utensilios y otros elementos esenciales que serán distribuidos entre perros y gatos que atraviesan situaciones de abandono o riesgo.

La actividad está programada para desarrollarse entre las 9:00 a. m. y las 3:00 p. m., con punto de encuentro en el hogar de paso Salvando Huellas.

Por otro lado, el colectivo señaló que la jornada surgió como un tributo a Viviana, quien dedicó su tiempo y esfuerzo al cuidado de animales necesitados, y a Fiona, una perrita que dejó una huella profunda entre quienes conocieron su historia.

De esta manera, bajo la consigna #AlimentaUnPeludito, los organizadores esperan alcanzar la meta de recolectar al menos 600 kilogramos de alimento para perros y para gatos, así como antipulgas, desparasitantes y otras donaciones clave para su bienestar.

La jornada también contará con varios puntos de acopio distribuidos en diferentes localidades de Bogotá y municipios cercanos, como Bosa, Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme, Chapinero, Engativá, Soacha y Ciudad Verde.

“Cada aporte cuenta y salva vidas”, indica el colectivo junto con los canales oficiales donde las personas interesadas pueden aportar a través de Nequi, Daviplata y otras plataformas digitales.

En sus redes sociales @borrachos_alrescate, es posible consultar cuál es el punto más cercano para que la entrega de donaciones sea más sencilla.

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A través de este tipo de iniciativas, Borrachos al Rescate sigue desarrollando su labor en las calles, enfocándose en mejorar la calidad de vida de cientos de animales y fomentando el espíritu solidario dentro de la comunidad.

Además, con el propósito de garantizar transparencia en este tipo de actividades, el colectivo precisa que se realiza la verificación de cada donación en Drive para que cada participante pueda ver en qué se invierte el dinero.