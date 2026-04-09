Daños públicos por mascotas en Colombia: el manual de obligaciones y multas que rige este 2026

En el país, los perros han ganado un espacio muy importante en los hogares. Estos animales de compañía cumplen un papel afectivo muy importante y muchas personas los consideran parte de la familia porque ofrecen lealtad y una conexión emocional genuina.

Lo que dicen los expertos en conducta animal sobre el ‘lenguaje’ de los ladridos de su perro

También influyen los cambios en el estilo de vida, pues muchas parejas deciden tener menos hijos o posponer la paternidad, y estas mascotas ocupan ese espacio afectivo.

Sin embargo, es importante saber que tener estos animales genera una serie de responsabilidades que no se deben evadir y en Colombia hay reglamentaciones para tener en cuenta y algunas de las normas se relaciona con los daños que los perros pueden causar en los espacios públicos.

Los perros deberían estar en la calle con trailla para evitar posibles inconvenientes. Foto: Getty Images

Específicamente, el Artículo 2353 del Código Civil establece que el dueño de un animal debe responder por los perjuicios que este provoque, incluso si la situación se presenta después de que el animal se haya escapado o extraviado.

La norma determina la responsabilidad presunta y por ello asume que el propietario de un canino es responsable sin necesidad de que la víctima demuestre negligencia.

¿Su perro le entiende? La ciencia revela cuántas palabras puede aprender realmente

Responsabilidad de todos

Así las cosas, basta con probar que hubo un daño y que este fue causado por la mascota para que surja la obligación de indemnizar. El tenedor solo puede evadir esta responsabilidad si demuestra que no hubo culpa de su parte ni de quien tenía el animal bajo su cuidado, algo que resulta complejo.

Así mismo, la Ley contempla que no solo el dueño puede ser responsable en caso de presentarse alguna de estas situaciones. En caso de que el animal esté bajo el cuidado de otra persona, como un familiar, un paseador o un cuidador, esta también podría tener responsabilidad por los daños ocasionados.

Hay normas que establecen responsabilidades de los dueños de los perros por los perjuicios que generen en la calle. Foto: Getty Images

Los daños que se regulan en la norma son diversos y pasan por modeduras, lesiones físicas a personas, afectaciones psicológicas, daños a bienes materiales o afectaciones a otros animales.

En caso de que se presente algún tipo de perjuicio por parte de la mascota, sus responsables deben asumir responsabilidades como costos médicos, tratamientos veterinarios, indemnizaciones por lesiones o la reparación de daños materiales.

Por su parte, el artículo 2354 del mismo Código, regula los casos de animales que se consideran potencialmente peligrosos. En este caso se establece que el dueño debe responder por los daños causados sin ningún tipo de excusa.