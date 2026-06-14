¿Sueña con conocer Nueva York sin pagar hotel? Así funciona el programa que ofrece alojamiento gratis a cambio de cuidar mascotas

Nueva York ha sido durante décadas el destino soñado de millones de personas. Sus enormes edificios, la vida cultural, los musicales de Broadway, los museos de talla mundial y escenarios que han servido de fondo para cientos de películas y series la convierten en una de las ciudades más visitadas del planeta.

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Sin embargo, cumplir ese sueño no siempre resulta sencillo. El costo del alojamiento suele ser uno de los mayores obstáculos para quienes planean un viaje a la Gran Manzana, especialmente durante temporadas de alta demanda, cuando una noche de hotel puede costar cientos de dólares.

En medio de ese panorama, una modalidad conocida como house sitting ha ganado popularidad entre viajeros que buscan reducir gastos sin renunciar a la experiencia de vivir en la ciudad.

La propuesta consiste en hospedarse gratuitamente en una vivienda mientras los propietarios están ausentes, a cambio de asumir el cuidado de sus mascotas y algunas tareas básicas del hogar.

La dinámica se realiza a través de plataformas especializadas que conectan a dueños de viviendas con personas interesadas en ejercer como cuidadores temporales. Allí se publican las ofertas disponibles, la duración de la estancia y las responsabilidades que deberá asumir cada postulante.

Cuidado de perros y gatos. Foto: Getty Images

¿Qué debe hacer quien obtiene el alojamiento?

Las tareas suelen incluir alimentar a perros o gatos, sacarlos a pasear, acompañarlos durante determinados horarios y mantener la vivienda en buen estado. Dependiendo del caso, algunos propietarios también solicitan regar plantas o realizar labores sencillas de supervisión.

Para participar es necesario crear un perfil, completar procesos de verificación y demostrar experiencia o afinidad con el cuidado de animales. Las recomendaciones de otros usuarios también suelen influir en la selección.

Uno de los mayores atractivos de este sistema es que permite vivir la ciudad como un residente más y no como un turista tradicional. Quienes acceden a estas oportunidades pueden alojarse en barrios residenciales, utilizar servicios de la zona y conocer una faceta menos comercial de Nueva York.

Mujer recibe un beso de su perrito. Foto: Getty Images

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Una alternativa para ahorrar miles de dólares

Aunque no se trata de unas vacaciones completamente gratuitas, ya que el viajero debe cubrir gastos como transporte, alimentación y trámites migratorios, el ahorro en hospedaje puede ser significativo, especialmente en una ciudad considerada entre las más costosas del mundo.

Por eso, cada vez más estudiantes, trabajadores remotos y viajeros independientes están viendo en el house sitting una opción para cumplir el sueño de conocer Nueva York sin tener que destinar una fortuna al alojamiento.