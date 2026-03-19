¿Su perro le entiende? La ciencia revela cuántas palabras puede aprender realmente

Los animales de compañía cada día ganan más espacio en los hogares. La relación que se construye entre humanos y animales puede generar múltiples efectos positivos, especialmente en el caso de los perros, que destacan por su inteligencia y su gran capacidad para comprender situaciones.

Estos animales en muchas ocasiones pueden reconocer palabras que utilizan sus dueños, lo que sugiere que tienen una notable habilidad para entender el lenguaje humano.

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Son diversos los estudios que se han adelantado con el fin de entender esta habilidad. Uno de ellos realizado por la Universidad de British Columbia determina que estos animales pueden identificar alrededor de 160 palabras, pero la cifra puede variar porque hay algunos que comprenden hasta 200 términos.

Los investigadores han determinado que esto depende de factores como la raza, la genética y el tiempo que las personas dediquen a su entrenamiento. Además, la investigación señala que, con práctica constante, los perros pueden alcanzar un procesamiento del lenguaje de manera similar a la de un niño de entre dos y tres años.

Los perros entienden algunas palabras específicas. Foto: Getty Images

Lo que indican los expertos es que el proceso de aprendizaje de estas palabras se produce de manera gradual y está estrechamente ligado a la repetición y al refuerzo positivo. Los perros no solo asocian sonidos con objetos o acciones, sino que también son capaces de diferenciar palabras que suenan parecido si el entrenamiento es constante. Para lograr el objetivo, es clave la motivación.

Objetos concretos

De igual forma, a las mascotas les resulta más sencillo entender palabras relacionadas con objetos concretos, como “hueso” o “pelota”, mientras que se les dificulta comprender aquellas que son abstractas como “cariño”.

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El diario La Vanguardia de España menciona un ejemplo de este tipo de análisis que se da a conocer en el estudio Comunicación entre perros y hombres, en el que se habla de una investigación realizada con Rico, un perro cuyos dueños le enseñaron a discriminar 200 vocablos.

Con respecto a este tema, el portal Experto Animal indica que existen algunas razas de perros con mayores posibilidades de aprender palabras. Este sitio web menciona, por ejemplo, al pastor alemán, border collie, labrador y el doberman, aunque no son las únicas.

El proceso de comprensión de palabras por parte de los perros se relaciona con varios factores. Foto: Alcaldía de Cali

El portal precisa que estas razas demostraron tener mayores probabilidades para desarrollar un léxico amplio en comparación con otras. Sin embargo, hay factores que son determinantes en el proceso como es el caso del entrenamiento, la estimulación al animal y a qué edad se le empieza a enseñar.

Se dice que para ampliar el vocabulario que el perro entiende, uno de los trucos es usar el entrenamiento con refuerzo positivo para ayudarlo a aprender palabras nuevas. Con este método de entrenamiento se recompensan los comportamientos deseables, por lo que el animal querrá repetirlos una y otra vez. Se puede estimular con una golosina, un elogio o su juguete favorito, cada vez que responda correctamente a una palabra.