¿Cuáles son los perros que viven más años? Las razas más longevas y cómo cuidar su salud

Existen múltiples razas de perros en el mundo; algunos optan por comprar de una raza en específico en vez de adoptar un criollo y no hay una ley que garantice que uno de raza tenga más tiempo de vida que uno u otro.

Indignante | Video viral muestra a un hombre presuntamente agrediendo a una perrita en una panadería

Ante la longevidad, se han llevado a cabo diferentes estudios en los perros de raza para comprobar cuál podría llegar a ser la más duradera, partiendo de la base de un historial clínico sano, antecedentes familiares sin enfermedades crónicas, teniendo una buena calidad de vida y una dieta y ejercicio balanceado; está comprobado que las razas pequeñas suelen vivir más tiempo, como lo aclara la revista DW en uno de sus artículos.

De igual forma, el portal especializado PetMD entregó un listado de cuáles son las razas de este tipo de cuadrúpedos que pueden llegar a vivir más tiempo.

Listado oficial:

Chihuahua: Los pequeños mexicanos, además de ser conocidos por su carácter fuerte y tosco con los desconocidos, también lo son por su longevidad, que va desde los 14 hasta los 16 años.

El chihuahua es uno de los perros más pequeños y de los que su vida suele durar más. Foto: Getty Images

Shih Tzu: Una de las razas que ofrece un gran balance entre juego y caricias en el sofá también da compañía entre 10 y 18 años; por su pelaje, pueden afrontar diferentes problemas de salud como de respiración y temperatura, según informó el medio especializado.

Yorkshire Terrier: Pese a que en general se trata de una raza muy sana, pueden afrontar problemas de salud en sus articulaciones; sin embargo, estos cuadrúpedos, conocidos por su equilibrio entre un carácter dócil y testarudo, pueden acompañar a sus propietarios en un lapsus entre 11 y 15 años.

Bichón frisé: Una de las razas con las que no se necesita desarrollar una gran actividad física ofrece siempre compañía para estar en el sofá y ver una película; sin embargo, ofrece una vida entre los 14 y 15 años, pero sus últimos años suelen estar acompañados de diferentes enfermedades.

Shiba Inu: Los perros de este tipo son fuertes, suelen ser muy sanos durante toda su vida, teniendo algunos problemas de salud relacionados con su piel o dientes que son, en medio de todo, normales por su edad, la cual puede llegar como máximo entre los 13 y 15 años, con base en la información suministrada por PetMD .

Las razas que completan el listado son las siguientes: