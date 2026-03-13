Ciencia revela el método para extender la vida de los gatos: nueva fórmula para la longevidad

Una investigación publicada recientemente en el Journal of the American Veterinary Medical Association (JAVMA) llegó a la conclusión de una sencilla forma de poder alargar la vida de los felinos a través de su alimentación.

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El estudio, desarrollado por Royal Canin, en colaboración con el Waltham Petcare Science Institute y el Consejo Asesor Científico sobre Envejecimiento Saludable, sugiere un cambio en los alimentos y horarios a los que los propietarios habitualmente recurren para dar de comer a sus mascotas.

Los pilares del “envejecimiento modificable”

El informe utiliza como base fundamental cuatro pilares estratégicos que buscan modificar la etapa sénior de los felinos.

Inicialmente, se habla de un “envejecimiento modificable”, por medio del cual se replantea la llegada de un declive físico y mental como consecuencia inevitable del tiempo. El estudio sostiene que el ciclo común del envejecimiento puede alterarse positivamente por medio de acciones preventivas específicas a lo largo de la vida del animal.

La dieta debe ser muy equilibrada y gozar de nutrientes esenciales para los felinos. Foto: Getty Images/iStockphoto

En segundo lugar, se plantea una nueva definición de “envejecimiento saludable”. Según los autores, el objetivo central no debe ser únicamente la longevidad cronológica, sino asegurar que el animal mantenga sus capacidades funcionales y desarrolle la resiliencia necesaria para cubrir sus necesidades físicas y sociales.

Para lograrlo, la investigación enfatiza el tercer punto, la importancia de la intervención temprana mediante el monitoreo de los “relojes biológicos”, permitiendo actuar antes de la manifestación de enfermedades crónicas.

El rol estratégico de la nutrición

El tercer pilar, y uno de los más destacados por el informe, es la nutrición. Los datos sugieren que una alimentación óptima desde edades tempranas altera significativamente la calidad de vida en la vejez.

La nutrición del gato sénior debe plantearse como un proceso dinámico de múltiples raciones pequeñas, idealmente entre seis y siete veces al día, centradas en los picos de actividad natural del animal al amanecer y al atardecer.

Este enfoque nutricional incluye la transición hacia una alimentación mixta que combine productos secos y húmedos para favorecer la hidratación.

Asimismo, se recomiendan ajustes que prioricen nutrientes funcionales, como antioxidantes y omega-3, acompañados de un seguimiento estricto de la condición corporal para evitar el sobrepeso.

Vigilancia clínica y antecedentes

Finalmente, el documento subraya que cualquier cambio en la dieta debe estar integrado a una rutina de ejercicio y revisiones veterinarias periódicas.

Resulta fundamental revisar el historial médico del ejemplar para identificar patologías crónicas que puedan comprometer su esperanza de vida a pesar de mantener una dieta óptima. Esta visión integral pretende que los propietarios y profesionales de la salud animal trabajen en conjunto para modificar el curso biológico del envejecimiento felino mediante la ciencia aplicada.