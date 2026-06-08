Filtraron decisión de Atlético Nacional sobre Diego Arias: postura sería radical tras perder la final

Rumores de la prensa aseguran que Diego Arias no va a seguir como entrenador de Atlético Nacional. Desde hace varios días viene sonando el tema, pero este lunes, 8 de junio, toma más fuerza debido a la derrota en la final de Liga BetPlay contra Junior.

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Los hinchas del verde se hicieron sentir en el Atanasio Girardot. No solo con Diego Arias, sino con toda la plantilla del verde de Antioquia, que aunque este lunes ganaron 1-0, la estrepitosa goleada en la ida (3-0), en Barranquilla, sentenció la liga a favor del tiburón.

“Diego Arias no será más el entrenador de Nacional”

Quien ha venido manejando el tema es Felipe Sierra, periodista deportivo cercano a la actualidad en el mercado de pases. Según su información, la continuidad de Arias como entrenador del equipo profesional quedaría en veremos.

🚨 Diego Arias (40) NO será más el entrenador de #AtléticoNacional, como se contó meses atrás 🟢⚪️ pic.twitter.com/TGbY7F1EWz — Pipe Sierra (@PSierraR) June 9, 2026

Se desconoce si Diego Arias, en caso de dejar su cargo de entrenador, seguirá vinculado a la institución. Se trata de un personaje bastante querido, por su pasado como jugador y los servicios que le ha entregado al verde de Antioquia.

A Diego Arias le preguntaron por su futuro y esto respondió

En la rueda de prensa después del partido, a Diego Arias le preguntaron sobre su continuidad en Nacional. No dio un sí o no certero, pero explicó sus sensaciones por el momento que atraviesan y, seguramente, las próximas horas serán claves.

“Creo que es un momento en que todos los que amamos este club, los que estamos en el día a día intentando acercar alegrías para la gente, hoy estamos con dolor y respetando el dolor de la hincha, entiendo que el lugar donde yo estoy todos los días tiene este tipo de cuestionamientos y lo asumo, lo respeto y sintiéndolo como un privilegio”, afirmó Diego Arias.

Y añadió: “Entendiendo que también tiene exigencias como este tipo de preguntas y lo que tenemos en nuestras manos, como lo ha repetido Edwin, es entregarnos de corazón, del alma y hoy sin duda eso pasó en el campo, infortunadamente no nos alcanzó para ganar”.

Imagen del partido Nacional vs. Junior por la gran final de la Liga BetPlay 2026-l. Foto: Colprensa - David Jaramillo

Además de la caída en esta final de Liga BetPlay, Diego Arias y sus dirigidos no pudieron avanzar de la fase previa de Copa Sudamericana. Quedaron eliminados contra Millonarios, y a pesar de haber ganado la Copa BetPlay 2025, los cuestionamientos constantes no pararon en el rey de copas.

Resta esperar un pronunciamiento oficial desde Atlético Nacional en cuanto a su futuro deportivo, con miras al segundo semestre, donde solo competirán en competencias locales: liga y copa.