Confirman el veredicto de Atlético Nacional sobre Diego Arias y su futuro: “Pase lo que pase”

Diego Arias continuará siendo el director técnico de Atlético Nacional para el segundo semestre, aun si pierde la final de la Liga BetPlay frente al Junior de Barranquilla.

Así lo informó Mauricio Agudelo, periodista de Win Sports, después de consultar fuentes en la interna del conjunto verdolaga. “Pase lo que pase, Diego Arias seguirá siendo el técnico de Atlético Nacional”, estableció.

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El ‘Caballo’ Arias recibió una ola de críticas tras la eliminación prematura de Nacional en Copa Sudamericana, pero recompuso el camino y está a puertas de conseguir su segundo título como técnico de primera división.

Cabe recordar que este proceso ya obtuvo frutos a finales del año pasado, cuando conquistaron la Copa BetPlay contra Independiente Medellín.

Aunque la hinchada ha pedido varias veces la salida de Diego Arias y el fichaje de un técnico con charreteras, en la dirigencia siguen depositando su confianza en un hombre de la casa que, además, ha promovido el talento de jugadores jóvenes como Juan Manuel Rengifo.

Diego Arias, técnico de Atlético Nacional. Foto: Colprensa

Aunque por momentos no llega a convencer su idea de juego, Nacional está obteniendo los resultados que espera la dirección deportiva y acumula cuatro victorias consecutivas en la fase de playoffs de la Liga BetPlay.

Lo único que podría cambiar los planes es que Junior de Barranquilla gane la final y lo haga con una marcada diferencia, tal como sucedió en diciembre enfrentando a Deportes Tolima.

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Una derrota contra el cuadro rojiblanco perjudicaría la situación de Diego Arias, pero la confianza es total en el proyecto, la inversión hecha y la calidad de jugadores que tienen en su nómina.

Sumado a eso, Nacional no tiene compromiso internacional entre semana y llegará entero físicamente para el partido de ida en el Estadio Romelio Martínez.

Diego Arias quiere hacer historia

Los expertos aseguran que Atlético Nacional es favorito a levantar el título, pero Junior también cuenta con futbolistas de vasta experiencia en finales como Teófilo Gutiérrez o Luis Fernando Muriel.

Diego Arias sabe que será una serie complicada y llevarse un resultado positivo a Medellín será la clave. "Hemos tenido que crecer después de derrotas muy duras y momentos muy buenos. Ningún partido fue fácil, nos tuvimos que exigir mucho“, expresó en rueda de prensa.

El clamor del cuerpo técnico es que la hinchada los acompañe en este camino hacia la estrella 19. “Juntos somos más fuertes y todos juntos podemos superar esta final porque juntos somos todas las personas que queremos a este club”, declaró el DT.