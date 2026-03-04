Deportes

Atención, Nacional: primera decisión sobre Diego Arias y su continuidad tras caer ante Millonarios

Se conoció la primera decisión sobre Diego Arias y su futuro en Nacional.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

4 de marzo de 2026, 11:09 p. m.
Diego Arias, director técnico (e) de Atlético Nacional
Diego Arias, director técnico (e) de Atlético Nacional Foto: David Jaramillo / Colprensa

Noche de terror. Atlético Nacional y Millonarios jugaron un partido clave de la temporada y de la historia. Era la cita que todos los hinchas esperaban. Azules y verdes se enfrentaron por un cupo a la fase de grupos de Copa Sudamericana. El juego se disputó en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

Millonarios iba en condición de visitante a uno de los estadios más complicados de Colombia y a verse las caras con uno de sus eternos rivales en la historia. Atlético Nacional esperaba hacer valer la localía que el sorteo de la Conmebol le dejó y avanzar a los grupos, pero todo les lsaió mal.

Verdes y azules colocaron lo mejor de sus nóminas en 90 minutos de infarto. Al final, la gloria fue para Millonarios, que dominó ampliamente a Nacional con un marcador que refleja la superioridad del equipo azul. Tres goles para un 3-1 definitivo dejan a Millonarios en la fase de grupos y a Diego Arias en la ‘cuerda floja.

Diego Arias, director técnico (e) de Atlético Nacional.
Diego Arias, director técnico (e) de Atlético Nacional. Foto: David Jaramillo / Colprensa

El club verdolaga entra en una crisis que incluso podría costarle el cargo al técnico Diego Arias. En rueda de prensa, el joven entrenador fue preguntado por ese tema y tomó una decisión.

¿Sigue Diego Arias en Nacional?

En la rueda de prensa, Diego Arias se dejó ver muy triste por la derrota, pero tampoco dejó la puerta abierta a la salida de Atlético Nacional. Dijo que no era el momento para tomar decisiones, pero seguramente en la semana se conocerá un veredicto oficial sobre su futuro.

Y es que el Embajador fue superior, preciso en la definición y aprovechó todas las opciones de gol que tuvo. Rodrigo Contreras se consolidó como la figura del partido con un gran doblete y se confirma como uno de los mejores fichajes de la temporada. Además, que abrió el marcador con un golazo desde la mitad de cancha para silenciar el Atanasio Girardot.

Dos goles de Contreras y uno más de Leonardo Castro permitieron permitieron a Millonarios ganar en Medellín y avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Diego Arias tambalea en el cargo y la presión de la hinchada hasta ahora comienza.

