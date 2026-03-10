Atlético Nacional definió su técnico: presidente confirmó decisión para el resto de 2026

Haber sido eliminado de manera temprana de la Copa Sudamericana para Atlético Nacional significó uno de los golpes más duros del 2026. Otro mazazo de ese tipo no esperaría la hinchada y por eso pidió la cabeza del entrenador, Diego Arias.

Aunque la presión de los aficionados se haya ejecutado tras salir derrotados por Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, no surte efecto.

"CUANDO GANAMOS, GANAMOS TODOS, CUANDO PERDEMOS, PERDEMOS TODOS": Sebastián Arango Botero, presidente @nacionaloficial en declaraciones a los medios de comunicación, esta tarde en la sede deportiva de Guarne. pic.twitter.com/sHiFZV4Om6 — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) March 10, 2026

“Nacional no está buscando DT”

Al piso mandó el directivo cualquier versión sobre una posible llegada de un nuevo entrenador para el plantel profesional de Nacional. En una entrevista reciente con varios medios de comunicación, Sebastián Arango Botero sentenció lo decidido.

“No vamos a ratificar a nadie. Atlético Nacional no está buscando técnico. El técnico es Diego Arias”, zanjó para acabar con las especulaciones.

A su vez dio los motivos para mantener dicho proceso, a pesar de que se perdió en la llave decisiva para la que se prepararon con contrataciones de peso como Alfredo Morelos o Cristian ‘Chicho’ Arango.

Diego Arias, técnico de Atlético Nacional. Foto: Colprensa

Diplomático en su discurso, el presidente aseveró que el fracaso fue grupal, no individual: “Cuando ganamos, ganamos todos; cuando perdemos, perdemos todos”.

Además de eso, considera que el grupo no se encuentra fracturado y existe buen ambiente para seguir: “Siento un equipo que respalda al cuerpo técnico, y nosotros desde la directiva también. No se puede segmentar la responsabilidad cuando las cosas salen mal”.

Los tres técnicos que suenan para reemplazar a Diego Arias en Atlético Nacional

Por lo menos hasta junio, Arias continuará estando al mando del Rey de Copas. En caso de conseguir el objetivo de ser campeón de Liga en 2026-I, su permanencia estaría asegurada hasta que el año acabe.

“Yo soy el principal responsable. Él sigue con el mismo compromiso, trabajando para revertir la situación, dialogando con los capitanes y pensando en lo que viene, que es buscar la estrella de mitad de año con determinación”, se fija Arango con Arias en el banquillo técnico.

Con Junior, a lavarse la cara

Después de perder con Millonarios a nivel internacional, sigue quedando un dolor en el club paisa. La única manera que tiene el plantel de resarcir eso es consiguiendo grandes resultados en Liga BetPlay.

Este martes, por ejemplo, es una gran oportunidad al enfrentar a un histórico como Junior de Barranquilla desde las 8:30 p.m., en condición de visita.

Plantilla de Nacional que perdió con Millonarios en Copa Sudamericana. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Diego Arias para este juego tendrá bajas como la de ‘Chicho’ Arango, quien salió inconsciente de un choque fuerte que tuvo el fin de semana pasado ante Águilas Doradas. Además del golpe, se supo que el jugador sufrió una fractura y dos lesiones que le impiden estar a disposición.

Revelan imágenes que desacreditan a Diego Arias en Nacional en plena eliminación ante Millonarios: “Escúchenme”

Otro que tampoco estará habilitado es Simón García. Dicho central viene de hacerse ausente y, hasta ahora, recibió el alta médica para ser tenido de nuevo en cuenta.

Aunque Arango haya dado la confianza a Arias, lo que se especula es que dependerá de los resultados que vaya consiguiendo Nacional y las formas, para saber si en verdad lo aguantarán mucho tiempo más.