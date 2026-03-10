Junior vs. Nacional: la vez que los ‘tiburones’ celebraron una estrella falsa y más curiosidades de este duelo

Este martes, 10 de marzo, Junior y Atlético Nacional disputarán el partido pendiente de la fecha 3 de la liga BetPlay para ponerse al día con el calendario.

Luis Fernando Muriel una de las flamantes contrataciones del Junior para esta temporada. Foto: Getty Images y escudos oficiales Nacional y Junior.

Se trata de un duelo cargado de historia y de curiosidades entre dos de los equipos que cuentan con dos de las hinchadas más populares del país.

Al Romelio Martínez, campo que recibirá a rojiblancos y verdes, los visitantes llegan en la cuarta posición con 18 puntos y dos partidos pendientes; mientras que los locales son sextos con 16 puntos y un duelo por disputar.

La victoria, para cualquiera de los dos bandos, es clave para acomodarse en la parte alta de la tabla y comenzar a perfilar la clasificación a las semifinales del torneo, razón por la que se espera un partido atractivo con oportunidades para lado y lado.

La vez que hinchas del Junior celebraron una estrella falsa y otras curiosidades frente a Nacional

Este es un duelo cargado de anécdotas y curiosidades por tratarse de dos equipos grandes e históricos del fútbol colombiano.

Celebración de la ‘estrella falsa’

Todo ocurrió en 2014 cuando Atlético Nacional derrotó al Junior y se coronó campeón de la liga en el primer semestre; minutos después del triunfo, una cuenta falsa publicó en X (para la época Twitter) que la Dimayor había encontrado irregularidades en la nómina del cuadro paisa y que, por ende, le retiraba el trofeo y le daba la estrella al equipo barranquillero.

En 2014 hinchas del junior celebraron luego de una noticia falsa. Foto: Tomada de X

Este hecho desató la euforia de los junioristas, que de inmediato se volcaron a las calles, dejando imágenes que se volverían virales en redes sociales una vez se conociera que se trataba de una broma y que Nacional seguía siendo el campeón.

Caravanas, harina y pitos inundaron las calles del Atlántico y dos hombres se volvieron ‘inmortales’ junto a la frase ‘¡Celébralo, curramba!’, producto de un meme que ilustró a la perfección la ‘inocentada’ que vivieron los hinchas del Junior en aquel mayo de 2014.

Históricos que han jugado en Junior y Nacional

El fútbol costeño y paisa ha tenido grandes exponentes y, gracias a la importancia del Junior y Nacional, ambos equipos han tenido en sus nóminas a futbolistas que han vestido las dos camisetas.

Algunos de los más llamativos en los últimos años han sido:

Oswaldo ‘El Nene’ Mackenzie: campeón con Junior en 1993 y 1995; y con Nacional en 1999.

campeón con Junior en 1993 y 1995; y con Nacional en 1999. José ‘el Ringo’ Amaya: campeón con Junior de las ligas de 2004-II y 2011-II. Campeón con Nacional en 2005-I y el bicampeonato del 2007.

campeón con Junior de las ligas de 2004-II y 2011-II. Campeón con Nacional en 2005-I y el bicampeonato del 2007. Luis Carlos Ruiz: campeón con Junior en 4 oportunidades (2010-I, 2011-II, 2018-II y 2019-I); campeón con Nacional en dos ligas.

campeón con Junior en 4 oportunidades (2010-I, 2011-II, 2018-II y 2019-I); campeón con Nacional en dos ligas. Sherman Cárdenas: campeón con Junior de la liga del 2011-II. Tricampeón con Nacional (2013-I, 2013-II y 2014-I).

Finales con muchos goles

Junior y Nacional han protagonizado varias finales en las que la ausencia de gol no ha sido protagonista; de hecho, los marcadores han sido abultados y, en varias oportunidades, los títulos se han resuelto por penales.

MEDELLIN, COLOMBIA - DECEMBER 20: Marlos Moreno, Franco Armani y Gilberto García celebran un título en 2015 Foto: LatinContent via Getty Images

Liga 2004-II: Junior campeón (3-0 ida, 2-5 vuelta, 5-4 penales).

(3-0 ida, 2-5 vuelta, 5-4 penales). Superliga 2012: Atlético Nacional campeón (3-1 ida, 3-0 vuelta - Global 6-1).

(3-1 ida, 3-0 vuelta - Global 6-1). Liga 2014-I: Atlético Nacional campeón (0-1 ida, 2-1 vuelta - Ganó por penales).

(0-1 ida, 2-1 vuelta - Ganó por penales). Liga 2015-II: Atlético Nacional campeón (2-1 ida, 1-0 vuelta - Ganó por penales).

(2-1 ida, 1-0 vuelta - Ganó por penales). Copa Colombia 2016: Atlético Nacional campeón (2-1 y 1-0). Atlético Nacional +4

De cinco finales oficiales, Nacional ha conseguido cuatro y Junior una.