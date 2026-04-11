Dos jugadores del futbol colombiano en el once ideal de la Libertadores: todo listo para la fecha 2

La participación de los clubes del fútbol profesional colombiano en los torneos continentales de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) generó diversos análisis tras el cierre de la primera jornada.

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez ante los pobres resultados de los clubes colombianos en Libertadores y Sudamericana

El balance de la semana destaca por la obtención de puntos en condición de visitante y empates frente a rivales de trayectoria internacional.

Ante este desempeño, la Conmebol incluyó a dos futbolistas de la liga local en el once ideal de la semana de la Copa Libertadores.

Presencia en el equipo ideal de la Libertadores

En el sector defensivo del equipo destacado aparece Emanuel Olivera. El zaguero central argentino de Independiente Santa Fe registró una labor relevante en el encuentro del pasado jueves 8 de abril frente a Peñarol de Uruguay.

La gestión defensiva junto con la anotación de Olivera fue uno de los pilares que permitió al conjunto bogotano mantener la disputa por el resultado, el cual finalizó con un empate 1 por 1 ante uno de los clubes con mayor historial en la competición.

Por su parte, la línea ofensiva del once ideal cuenta con la presencia de Teófilo Gutiérrez. El delantero anotó desde el punto penal el único gol de Junior de Barranquilla en su igualdad frente a Palmeiras, en el Estadio Jaime Morón de Cartagena.

El empate ante el equipo brasileño es considerado un registro de valor para el cuadro barranquillero, debido a que el rival ha protagonizado las finales del torneo en la última década, obteniendo dos títulos de forma consecutiva.

Balance en la Copa Sudamericana

En el segundo torneo de importancia en el continente, la representación colombiana no obtuvo espacios en el equipo ideal de la fecha.

Teniendo en cuenta que en Libertadores compiten cuatro clubes nacionales (Medellín, Santa Fe, Junior y Tolima), en la Sudamericana la presencia se limita a Millonarios y América de Cali.

En la primera jornada, Millonarios cayó 2 a 0 ante O’Higgins en Chile, mientras que América de Cali rescató un empate 1-1 en su visita a Macará en Ecuador.

Próximos compromisos internacionales

El calendario de la segunda fecha para los equipos colombianos iniciará el martes 14 de abril. Junior visitará a Cerro Porteño en Paraguay y Deportes Tolima enfrentará a Nacional en Uruguay, ambos encuentros programados para las 5:00 de la tarde.

El miércoles 15 de abril, la jornada continuará con los partidos de los clubes en la Sudamericana. América de Cali recibirá a Alianza Atlético en el Estadio Pascual Guerrero, mientras que Millonarios enfrentará a Boston River en el Estadio El Campín, ambos compromisos a las 9:00 de la noche.

Finalmente, en la Copa Libertadores, Santa Fe y Medellín viajarán a Brasil para enfrentar a Corinthians y Flamengo, respectivamente, el próximo jueves 16 de abril.