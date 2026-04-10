Terminó en la noche del jueves 9 de abril la primera semana de torneos Conmebol para los equipos colombianos. El saldo; en rojo, dado que ninguno logró ganar en Copa Libertadores o Sudamericana.

De seis representantes, ninguno debutó con victoria. Fue un total de cinco empates y una derrota, que vivió Millonarios en su visita a Chile.

Millonarios perdió en el estreno de los torneos Conmebol. Foto: AFP

Este estreno negativo de todos los representantes cafeteros en los certámenes internacionales ha dado de qué hablar. Uno de los primeros en iniciar el debate fue Carlos Antonio Vélez, quien reaccionó y criticó.

“Cinco empates 1-1 y una derrota resumen el flojo balance de los equipos colombianos en competiciones internacionales”, expuso tras acabarse el juego Independiente Santa Fe, que tampoco ganó ante Peñarol en El Campín.

“De 18 puntos posibles, apenas se sumaron 5. Millonarios fue el único que perdió, pero tampoco hubo un solo ganador”, dijo.

Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Macará, Estudiantes y Universitario parecían rivales accesibles… y ni así. En pocas palabras, más de lo mismo“, apuntó Vélez.

“Fe de erratas…. Son cuatro empates a uno y uno cero a cero. Ojalá lo que falta no sea peor", dijo sobre los representantes nacionales de cara a las cinco fechas que les restan.

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Más opiniones

Diego Rueda, de Caracol Radio, también hizo un comentario. Al único que “salva” es Junior, que empató con el favorito al torneo, Palmeiras, vigente subcampeón de la Libertadores.

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“Los equipos colombianos fallaron en la primera semana de Libertadores y Sudamericana: cinco empates y una derrota. Solo se salva Junior. América, Santa Fe, Medellín, Tolima y Millonarios quedaron en deuda y se rajaron”, aseveró.

Santa Fe estuvo muy cerca

En Bogotá, sobre las 9:00 p. m., se dio el estreno del cuadro de Pablo Repetto en la Libertadores. Fue un juego dominado por el rojo en la primera mitad, donde cayó el primer gol a los 20′ por intermedio de Emanuel Olivera.

Este mismo defensor central ‘rezó y pecó’. Para el segundo tiempo, el argentino no pudo dominar un balón largo sacado por los uruguayos, tampoco tuvo el respaldo de dos de sus compañeros y Matías Arezo anotó un gol que no se esperaba Santa Fe en El Campín.

Imagen del primer tiempo entre Santa Fe y Peñarol en El Campín. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

El lamento de los bogotanos fue total, pues habían sido más en el juego ante uno de los favoritos del grupo, pero una desconcentración los hizo perder dos puntos claves para irse arriba en el grupo E, donde también están Corinthians y Platense.

Repetto, DT de Santa Fe, lamentó haber dejado ir la ventaja que tenían: “Intentamos por todos lados. En el primer tiempo nosotros hicimos el gol y ellos no nos generaban opciones claras”.

La jugada del partido fue de Matías Arezo en su totalidad. 🎩@CocaColaAr pic.twitter.com/60E5gjh6tm — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 10, 2026

”Ya en el segundo cuando sentíamos que estábamos mejor porque presionábamos más alto y habíamos tenido más posibilidad, llega el 1-1, un gol raro por el saque del golero”, añadió.

“Lamentablemente no pudimos sumar tres puntos que hubieran sido fundamentales y que nos duelen”, cerró.