Fraudes y suplantaciones afectan las Zonas de Parqueo Pago en Bogotá: Alcaldía presenta medidas al respecto

Durante los últimos días, la Terminal de Transporte de Bogotá informó sobre una serie de sucesos de fraude en las Zonas de Parqueo Pago en la capital de Colombia.

Estas son las multas que un conductor puede recibir si no paga la Zona de Parqueo Pago en Bogotá en 2026

Según lo informado por la entidad, se han recibido múltiples reportes en donde indican que varios individuos han estado actuando como personal de la entidad y que estarían realizando cobros indebidos a los ciudadanos que pagan por los servicios del parqueadero en vías públicas.

La mayoría de estas actividades fraudulentas se estarían presentando en las localidades de Suba, Chapinero y Fontibón.

Es ante ello que la Terminal de Transporte de Bogotá, además de la Alcaldía de la ciudad, han realizado un llamado a la ciudadanía para que puedan identificar con seguridad al personal autorizado para efectuar el pago de estas zonas de parqueo.

Asimismo, reafirman que cualquier suplantación de funciones o de imagen de las entidades encargadas deriva en una conducta ilegal que puede dar lugar a investigaciones, además de acciones administrativas y judiciales por parte de las autoridades.

¿Cómo reconocer al personal autorizado en las Zonas de Parqueo Pago en Bogotá?

La Terminal de Transporte de Bogotá ha compartido una serie de maneras para identificar el personal que está autorizado a acompañar durante las Zonas de Parqueo Pago en Bogotá.

Suba, Chapinero y Fontibón son algunas de las localidades donde se han reportado presuntos cobros irregulares. Foto: Terminal de Transporte de Bogotá.

Asimismo, se recomienda siempre verificar los canales oficiales de pago y hacer un reporte ante cualquier inconveniente que sea sospechoso.

Los funcionarios autorizados son:

Aquellos que porten el uniforme e identificación claramente visible.

Se encuentra debidamente identificado con el carnet, gorra y chaleco de color azul donde se vea el logo de Zona de Parqueo Pago, además del logo institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

En aquellos casos en donde el ciudadano no se sienta seguro y quiera prevenir un caso de fraude o suplantación, la ciudadanía tiene la opción de verificar en tiempo real la identidad del personal autorizado que se encuentra en la zona.

Para realizar esto, puede ingresar a la página web de http://www.zonadeparqueopago.gov.co/ y seleccionar el botón que dice “Verifica al personal”.

En esta parte, el ciudadano podrá ingresar el número de cédula del operador y hacer clic en “Verificar” para así comprobar si la persona realmente hace parte de la entidad.

Si al realizar este proceso aparece el mensaje “No aprobado”, se recomienda al ciudadano no llevar a cabo ninguna transacción o pago del parqueadero y hacer un llamado a las autoridades por medio de los canales oficiales como el 123.

Además, las entidades recuerdan cuáles son las formas de pago que están autorizadas; esas son:

La aplicación móvil ZPP Bogotá Disponible, que puede ser descargada en tiendas iOS y Play Store.

Asistente virtual ZIPI

Línea oficial WhatsApp: 305 939 3333

Los operadores de la Zona de Parqueo Pago no están autorizados en lo absoluto para recibir pagos por medio de cuentas personales, billeteras digitales o plataformas electrónicas como Nequi o Daviplata.