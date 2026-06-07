Atlético Nacional, experto en remontar finales: el dato que causa ruido en Junior

Este lunes 8 de junio, se disputará el partido de vuelta entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla para definir al ganador de la Liga Betplay 2026-1.

¿Cuándo vuelven a jugar Atlético Nacional y Junior? Fecha y hora de la final de la Liga Betplay

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a las 5:00 p. m., donde el conjunto del técnico Diego Arias buscará remontar un resultado que está 3-0 a favor de “Los Tiburones”, gracias a un doblete de Luis Fernando Muriel y un tanto de Bryan Castrillón.

Aunque la brecha es muy amplia, el equipo verdolaga sabe lo que es remontarle a Junior en una final de los torneos cortos de la liga colombiana.

No obstante, los dirigidos por Alfredo Arias buscarán mantener el resultado tal como lo hicieron durante la anterior edición del torneo, en donde salieron campeones ante Deportes Tolima.

Las previas remontadas de Atlético Nacional

Atlético Nacional ya sabe lo que es realizar una remontada en finales con formatos de torneo cortos, donde dos de los tres más recientes fueron realizados ante Junior de Barranquilla.

Durante el torneo 2014-1, el equipo del entonces director técnico Juan Carlos Osorio remontó un resultado tras haber perdido la ida en Barranquilla por la mínima diferencia de un gol.

Luego de que el partido de vuelta se jugara en Medellín, el denominado “Rey de Copas” ganó el encuentro 2-1 (2-2 agregado) con goles del entonces capitán del equipo, Alexis Henriquez al minuto 2′ y Jhon Valoy al 90+3′. Por su parte, Junior descontó con un tanto de Edison Toloza al 17′.

Atlético Nacional, campeón Liga Colombiana 2014-1 Foto: LatinContent via Getty Images

Este resultado conllevó una tanda de penales, en donde, de la mano del argentino Franco Armani, Atlético Nacional pudo levantar su estrella número 14 al ganar por 5-3.

La otra remontada de los verdolagas fue durante el torneo de finalización del año 2015. Allí, los patrones fueron similares a la última vez; Junior ganó en el estadio Metropolitano en Barranquilla 2-1, para que luego el global quedara en empate tras la victoria de Nacional en el encuentro de vuelta por 1-0.

Atlético Nacional, campeón Liga Colombiana 2015-2 Foto: LatinContent via Getty Images

De ahí, ambos equipos volvieron a la tanda de penales, donde Atlético Nacional volvió a alzarse para conseguir su liga número 15.

Los números que traen una ventaja a Junior de Barranquilla

Si bien Atlético Nacional ha demostrado anteriormente imponerse y cuando inicialmente ha estado abajo, bien es cierto que, desde que se disputan los torneos cortos de la liga de fútbol colombiano, ningún equipo ha logrado revertir una desventaja de 3-0 en una final para ganar el título.

Curiosamente, el conjunto verdolaga estuvo cerca de conseguir este logro, ante nada más ni nada menos que Junior, cuando en el torneo 2004-2 pudo empatar el resultado global tras ganar 5-2 en Medellín.

Sin embargo, en penales la suerte estuvo a favor de “Los Tiburones”, quienes hicieron la vuelta olímpica en Medellín.

Ambos equipos buscarán durante este lunes el resultado que les permita gritar campeones de la liga colombiana y sumar una nueva estrella en sus vitrinas.