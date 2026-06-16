Penoso lo de Mikel Oyarzabal con España: le apuntan por dato que no se daba desde 1966 en un Mundial

España quedó debiendo más de la cuenta en su debut del Mundial 2026 ante Cabo Verde. Los dirigidos por Luis de la Fuente, a pesar de ser favoritos, no pudieron vencer en la fecha 1 a lo que parecía ser un rival sencillo.

Del 0-0 no pasaron los ibéricos, quienes sembraron dudas en su país sobre sus chances de ser ganadores de su segunda Copa del Mundo en la historia.

Para fortuna de La Roja, los otros dos rivales del grupo H (Arabia Saudita y Uruguay) tampoco lograron triunfar, dejando la zona apretada, con un punto para todos y una definición de infarto.

Puntos bajos de España lo condenaron

El análisis que se hace de España tras el estreno es que tendrá que poner algo más de sí en busca de la clasificación. Algunos niveles de futbolistas en la delantera fueron específicamente malos. Uno de los más señalados es el atacante Mikel Oyarzabal.

Este durante buena parte del primer tiempo se mostró poco y nada influyente, sin aportar para poner en ventaja a los suyos. Una muestra clara de que quien milita en Real Sociedad no estuvo, fue el dato que surgió en las últimas horas.

Según lo remarcado por Sky Sports: “Mikel Oyarzabal es el primer jugador registrado desde 1966 que ha jugado los primeros treinta minutos de un partido de la Copa del Mundo sin tocar el balón ni una sola vez”.

Esa nula influencia pone contra las cuerdas a De la Fuente, a quien cuestionan ya por no tener un delantero centro de peso. Ferran Torres, del Barcelona, acompañó a Oyarzabal, pero tampoco se vio certero frente al pórtico rival.

La más clara que tuvo el del elenco culé le estrelló en el palo con el arco servido para poder anotar.

No solo Haaland, Lamine Yamal distinguió a James Rodríguez; esto soltó en el Mundial 2026

🔴 Simulador del Mundial 2026 | Arme el fixture completo y defina a su campeón

A la hora de revisar las calificaciones de los delanteros que España puso para la fecha 1, también se evidencia el mal día que tuvieron todos. Ninguno fue calificado por encima de los 7.0 puntos.

Oyarzabal, a lo largo de los 90 minutos que fue mantenido en campo, tocó el balón apenas 25 veces, remató en cinco ocasiones y de esas, solo uno tuvo destino de arco donde se encontraron a Vozinha.

Vozinha, la sensación de Cabo Verde

Un arquero de 40 años, sin club, fue el que se convirtió en la gran pesadilla de España en su debut mundialista. A los rojos, el de Cabo Verde les cerró el arco completamente, interviniendo un total de siete ocasiones.

Su puntuación en el partido histórico para la nación africana fue de 9.0 puntos, siendo el mejor calificado de los once que alineó el entrenador Bubista.

Vozinha, arquero sensación que le impidió a España ganar en el debut del Mundial 2026. Foto: FIFA

Tras la actuación destacada que hizo, el experimentado golero sintió satisfacción: “Esperé y soñé toda mi vida por este momento”.

“Estamos satisfechos y seguiremos trabajando”, avisó a los demás rivales del grupo que los ven con otros ojos tras sacarle dos puntos a España.

El origen de “Vozinha”

Josimar José Évora Días es el mismo Vozinha. Su apodo se conoce en el mundo entero y el origen lo dio a conocer el protagonista en una entrevista con Fifa.

“En mi barrio, los chicos eran mucho mayores que yo. Siempre jugaba en la calle y recibía muchos golpes. También jugaba muy bien con los pies, era competitivo y rebelde, no me gustaba perder. Me pegaban mucho y, cuando no podía devolver los golpes o responder, volvía a casa enfadado, con mala cara. Entonces se burlaban de mí y decían que iba a quejarme con mis abuelos”, reveló.