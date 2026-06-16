Ese añorado día de volver a ver a la Selección Colombia en un Mundial llegó. Será este miércoles, 17 de junio, ante Uzbekistán por la fecha 1 del grupo K del torneo que se juega en Norteamérica durante mediados de 2026.

La Tricolor será una de las últimas representantes de Conmebol en entrar en acción. Ya lo hicieron en días pasados Paraguay, Brasil, Ecuador y Uruguay, sin lograr victorias; Argentina jugará este martes en la noche ante Argelia.

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Al ver que no ha sido sencillo para las sudamericanas, Néstor Lorenzo, como técnico del equipo nacional, toma sus precauciones. Por fortuna, todas las piezas llamadas a la cita mundialista están a disposición.

James Rodríguez tiene la motivación de estar jugando el que sería su último Mundial y Luis Díaz vivirá su primera vez en un torneo así. Dicha combinación de experiencia con sangre renovada se espera que sea el junte ideal para una gran Copa del Mundo.

En la previa se cree que los cafeteros tienen las condiciones suficientes para imponer condiciones ante Uzbekistán, pero los dirigidos por el campeón mundial Fabio Cannavaro seguro que no se lo dejarán fácil a Colombia.

Fabio Cannavaro, entrenador de Uzbekistán para el Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

Por lo que ha sido el último tiempo del cuadro colombiano, los amistosos, no se prevé que el DT a cargo del equipo patrio haga muchos cambios en el once inicial que debute en el Mundial 2026.

Uno con el que daría la única sorpresa sería con Gustavo Puerta. Este volante que viene cumpliendo los procesos de Selección Colombia arrebataría la titularidad a Richard Ríos, que no se ha mostrado en su mejor estado de forma.

Así las cosas, esta sería la titular de Colombia vs. Uzbekistán: Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en la defensa; Gustavo Puerta y Jefferson Lerma en el medio con James Rodríguez un poco más adelantado. En ataque estaría Luis Javier Suárez al lado de Luis Díaz y Jhon Arias.

Selección Colombia debuta con uniforme suplente ante Uzbekistán en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Canal y hora para ver Uzbekistán vs. Colombia

Mundial 2026 - Fecha 1 (grupo K)

Lugar : Estadio Azteca, Ciudad de México

: Estadio Azteca, Ciudad de México Fecha y hora : Miércoles 17 de junio a las 9:00 p. m. (COL)

: Miércoles 17 de junio a las 9:00 p. m. (COL) Canal: DirecTV Sports, Caracol TV, Canal RCN y Disney +

Debut en el mítico Azteca

Donde se realizó la inauguración de este Mundial, en el estadio que se disputó la final de 1986 y vio a Diego Maradona ser campeón mundial, estará jugando Colombia el primer partido de la edición 2026.

Dicho escenario fue remodelado para este torneo, le ampliaron su capacidad y seguramente estará abarrotado de hinchas colombianos, quienes verán los primeros 90 minutos de la Tricolor en esta cita orbital.

Estadio Azteca en Ciudad de México, casa del primer partido de Colombia en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Se espera que el imponente marco no le juegue en contra al cuadro patrio, sino que lo motive para ir en busca de tres puntos que serían claves en busca de la clasificación a los dieciseisavos de final.

Cabe recordar que en la misma zona, además de los uzbekos, están RD del Congo y la favorita, que cuenta con Cristiano Ronaldo, Portugal.