James Rodríguez revela la fecha exacta en la que jugará por primera vez en 2026 de forma oficial: no es en Estados Unidos

James Rodríguez sigue dejando expectativa en Colombia tras no poder jugar oficialmente en lo que va de 2026. Avanza el tercer mes del año y el Mundial se acerca. El reloj corre, pero el capitán de la Selección Colombia aún no suma su primer minuto de forma oficial, mientras sus otros compañeros sí agilizan para meterse en la convocatoria de Néstor Lorenzo.

Eso es lo que le preocupa a todo un país, la falta de continuidad de James Rodríguez, que incluso puede derivar en otra recaída física a solo meses del primer partido de la Copa del Mundo en la Ciudad de México. Se cree que este jugador es fundamental en el esquema de Lorenzo, además de ser una voz de aliento en el camerino.

Por eso, se espera verlo en acción lo más pronto posible, que sume minutos y tenga la continuidad necesaria en un club para llegar con ritmo a la Selección Colombia. Parece que ya está llegando el momento para que por fin sume tiempo en la cancha de forma oficial y, según sus propias palabras, lo hará lejos de Minnesota.

James Rodríguez, volante colombiano de Minnesota United. Foto: Getty Images

Cabe recordar que James Rodríguez firmó un nuevo acuerdo con el Minnesota United en pleno invierno en Estados Unidos. El volante colombiano decidió estar en el equipo de la MLS tras finalizar el vínculo con el Club León de México en el 2025. Pese al anuncio y las sesiones de entrenamiento, su debut oficial no será en Minneapolis, ni siquiera jugará en suelo estadounidense.

James revela cuándo jugará su primer partido en la MLS

En diálogo con el creador de contenido y amigo ‘Pelicanger’, James confesó cuándo estará de vuelta a las canchas y contra quién. Cabe recordar que su debut con el Minnesota United tuvo que prolongarse por algunas molestias musculares, pero ya está listo, según sus propias palabras.

“El próximo ‘finde’ juego el domingo, así que no voy a poder estar. Sí, gracias a Dios (dice, tras la pregunta sobre su debut), contra el equipo de Muller, contra el Vancouver”, dice James en diálogo con ‘Pelicanger’, mientras hablaban del Atlético Parceros FC de la Kings League Américas.

Efectivamente, el próximo partido del Minnesota United es contra el Vancouver Whitecaps, club que juega en la MLS y cuya sede es en la mencionada ciudad canadiense. Vale resaltar que la Liga de Estados Unidos permite la competencia e inscripción de varios clubes de Canadá. Toronto y Montreal también tienen participación.

El juego se disputará el próximo 15 de marzo (domingo) en el BC Place Stadium de Vancouver, Canadá, desde las 3:30 p. m., hora colombiana. Según James, este será su debut oficial en la MLS y estará frente a frente con el alemán Thomás Müller, campeón del mundo con Alemania y compañero en sus épocas en el Bayern Múnich, además de su compatriota Édier Ocampo.