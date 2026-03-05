Deportes

Revelan imágenes que desacreditan a Diego Arias en Nacional en plena eliminación ante Millonarios: “Escúchenme”

Diego Arias tuvo una noche de terror en el Atanasio Girardot de Medellín.

William Horacio Perilla Gamboa

5 de marzo de 2026, 4:49 p. m.
Momento en el que Diego Arias le habla a sus jugadores
Momento en el que Diego Arias le habla a sus jugadores Foto: Pantallazo ESPN

Atlético Nacional y Millonarios jugaron un partido clave de la temporada y de la historia. Era la cita que todos los hinchas esperaban y Diego Arias casi que se jugaba su continuidad en el verdolaga. Azules y verdes se enfrentaron por un cupo a la fase de grupos de Copa Sudamericana. El juego se disputó en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

El ganador iba a los grupos y el perdedor comenzaría una rotunda crisis con los especialistas y los hinchas encima. Millonarios iba en condición de visitante a uno de los estadios más complicados de Colombia y a verse las caras con uno de sus eternos rivales en la historia. Al final, logró anotar tres goles y le pasó por encima, dejando muchas heridas en el verdolaga.

Por su parte, Atlético Nacional esperaba hacer valer la localía que el sorteo de la Conmebol le dejó y avanzar a los grupos, pero todo les salió mal. Se firmó un rotundo fracaso y con una nómina de lujo y muy costosa. El 2026 no tendrá torneo internacional y ahora le apuesta fervientemente al título de liga.

Nacional colocó lo mejor de su nómina en 90 minutos de infarto. Al final, la gloria fue para Millonarios, que dominó ampliamente con un marcador que refleja la superioridad del equipo azul. Tres goles para un 3-1 definitivo que dejan a Millonarios en grupos de la Copa Sudamericana y a Diego Arias en la ‘cuerda floja.

Diego Arias, ignorado por los jugadores

En medio de su complicado momento en Nacional, salió a la luz un video en el que se ve dando instrucciones en una de las pausas de hidratación durante los 90 minutos. El joven entrenador, en su angustia por al menos empatar y forzar los penaltis, tuvo que implorar unos minutos de atención para hablarle a los jugadores.

Los micrófonos de ESPN captaron las palabras de Arias en un síntoma de desconexión entre el técnico y los jugadores. Diego pidió dos minutos más; los llamaba en voz alta antes de volver y mientras los futbolistas hablaban entre ellos. Un mal momento, cuando más se discute su continuidad en Nacional.

¿Renuncia Diego Arias de Nacional?

En la rueda de prensa posterior al partido, Diego Arias se dejó ver muy triste por la derrota, pero tampoco dejó la puerta abierta a la salida de Atlético Nacional. Dijo que no era el momento para tomar decisiones, en medio de días donde se conocerá un veredicto oficial sobre su futuro.

Mientras tanto, Nacional se concentra en la Liga Betplay y solamente se enfoca en una nueva estrella en el próximo junio.

