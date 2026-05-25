Programación oficial para Atlético Nacional vs. Junior: Dimayor anunció fecha y hora de la final

Dimayor anunció la noticia que estaban esperando los hinchas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. A través de un comunicado oficial revelaron la programación para la final de la Liga BetPlay 2026-I.

Este fin de semana no habrá acción en la primera división del fútbol colombiano por las elecciones presidenciales y la definición del título quedó para principios del mes de junio.

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Así se decidirá la primera estrella del año:

Martes 2 de junio : Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional - 7:30 p. m.

: Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional - 7:30 p. m. Lunes 8 de junio: Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla - 5:00 p. m.

Horarios confirmados para la Final de Liga BetPlay 2026-I Foto: Dimayor

Ida en Barranquilla, vuelta en Medellín

De acuerdo al puesto en la tabla de reclasificación, Dimayor determinó que el partido de ida se jugará en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla y la vuelta será en el Atanasio Girardot de Medellín.

Atlético Nacional parte como favorito por su desempeño a lo largo de todo el campeonato, pero la Liga BetPlay está acostumbrada a dar sorpresas y el Junior de Barranquilla calienta motores para dar un batacazo.

Tabla de reclasificación tras la goleada de Atlético Nacional y el empate de Junior vs. Santa Fe

Teniendo en cuenta la programación, el conjunto verdolaga tendrá más de una semana para descansar y poner la mente en el partido. El equipo dirigido por Diego Arias no tiene compromisos internacionales, situación que le permite fijarse únicamente en la final.

“Juntos somos más fuertes y todos juntos pudimos superar esta final porque ‘juntos’ es todas las personas que queremos a este club”, apuntó el DT.

Nacional viene entonado con cuatro victorias consecutivas en la fase de playoffs, la última de ellas en el Atanasio frente a Deportes Tolima. La mejor versión les llegó justo en las finales y por eso la ilusión esta desbordada entre los aficionados.

Desafortunadamente no podrán contar con David Ospina en el arco. El experimentado portero se unirá a la Selección Colombia para el Mundial 2026 y su reemplazo en los dos partidos ante Junior debería ser Harlen Castillo.

Alfredo Morelos celebrando la clasificación de Atlético Nacional. Foto: Colprensa

Junior sueña con la 12

Del otro lado está un equipo plagado de figuras que, irónicamente, no vieron la titularidad en las semifinales. Teófilo Gutiérrez comanda el barco, acompañado por Luis Muriel y Carlos Bacca.

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A pesar de las críticas contra Alfredo Arias, Junior aspira al bicampeonato y refrendó la gran inversión hecha por sus dirigentes a principio de año.

“Les dije que no era normal en ninguna parte del mundo ser bicampeón, porque si no habría muchos bicampeones. Nuestra meta era llegar a la final y ojalá coronarla”, señaló Arias en rueda de prensa.

Aunque la final ilusiona, todavía deben terminar su participación en el torneo internacional. “Vamos a tratar de ser competitivos en ambos lugares porque todavía tenemos una llamita de esperanza en el sueño que era la Libertadores y que ahora puede ser la Sudamericana”, agregó.