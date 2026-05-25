Otra tarjeta roja para Jorge Carrascal en Brasil. Se ha vuelto recurrente que el volante de Selección Colombia salga expulsado y esa situación generó malestar entre la hinchada de Flamengo.

Ante Palmeiras, en la derrota por 0-3 del pasado sábado, el volante nacional elevó de más su pierna e impactó al rival.

Al ser juzgada la acción por el VAR, estos dictaminaron que “aunque golpea el balón, termina golpeando al oponente en el pecho y la cara con su bota, poniendo en riesgo su integridad”.

Por esta patada fue expulsado Jorge Carrascal vs. Palmeiras Foto: Getty Images

Esta es la tercera expulsión que sufre el cartagenero en lo corrido de la temporada, durante los últimos partidos con el Mengao. Dicha situación colmó la paciencia de un sector de la afición de Fla, que decidió ir hasta el domicilio del colombiano y allí se encontró con una sorpresa mayúscula.

Según lo reportado por la prensa deportiva brasileña, al llegar a la portería del conjunto en el que vive Carrascal, conocieron que el deportista estaba en medio de una fiesta por su cumpleaños (25 de mayo).

Raça Rubro-Negra, torcida Organizada do Flamengo, está na porta do Condomínio onde mora Jorge Carrascal. O meia do Flamengo estaria dando uma festa de aniversário hoje. pic.twitter.com/jBiMfdxKmd — Raisa Simplicio (@simpraisa) May 25, 2026

“La Raça Rubro-Negra, el grupo de hinchas organizado del Flamengo, se encuentra frente al condominio donde vive Jorge Carrascal”, reportó Raisa Simplicio.

Luego de eso, fue que dio a conocer de la supuesta celebración al interior de la casa del jugaro: “Según se informa, el mediocampista del Flamengo celebra hoy su cumpleaños”.

En la portería del conjunto residencial se ven algunas mujeres esperando, al parecer, que le sea aceptada la entrada. Unos metros más afuera, están los aficionados de Flamengo que estarían aguardando por Carrascal.

Disculpas públicas

Luego de la nueva cartulina roja, el volante colombiano salió a excusarse por haber afectado el plan de Flamengo en el clásico contra Palmeiras.

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“Quiero disculparme con todos los hinchas del Flamengo. Nunca fue mi intención ser expulsado en un partido tan importante, considerando lo que representa para el club. Me disculpo con todos mis compañeros y con todo el cuerpo técnico. Siempre defenderé la camiseta del Flamengo con uñas y dientes, luchando por cada balón. La emoción de querer ganar cada jugada se vio, lamentablemente, frustrada. Esto causa mucha frustración, especialmente después de un partido que estábamos tan ilusionados por ganar. Hoy me voy a casa con el corazón roto por lo sucedido”, fue su mensaje en redes sociales

DT no lo condena

Por su parte, el entrenador que lo dirige, Leonardo Jardim, no le echó el ‘agua sucia’ a Carrasca tras la nueva expulsión. Si bien sí ve que hay juego brusco, no mala intención y sí accidentalidad en el desenlace de la acción.

"Contra o Flamengo é fácil dar o cartão vermelho"



Leonardo Jardim não concordou com a expulsão de Carrascal na partida contra o Palmeiras. Qual sua opinião, torcedor? pic.twitter.com/6YzqWSh68c — ge (@geglobo) May 24, 2026

“Con un pie alto que no creo que fuera agresión, donde hay contacto, donde el otro oponente se lanza encima del jugador… No creo que eso sea agresión. Hoy fue accidental”, fue la apreciación del entrenador.

“En los otros casos, por supuesto que fue castigado por ello y lo señalamos. Por supuesto que tenemos que llamar la atención sobre nuestros jugadores que cometen estos actos, algunos por inexperiencia, otros por inestabilidad emocional”, apuntó sobre las consecuencias que podría tener para Carrascal al interior del equipo de Río de Janeiro.