Jorge Carrascal y el blooper que da la vuelta al mundo: Flamengo y Néstor Lorenzo no pueden creer lo que hizo

Jorge Carrascal, más allá de la victoria de Flamengo ante Independiente Medellín, enfoca las cámaras por el blooper que cometió prácticamente debajo del arco de Eder Chaux. El volante colombiano fue titular en el partido por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores que se jugó en el Maracaná de Río de Janeiro.

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Apenas comenzando el partido Jorge Carrascal tuvo la primera opción clara de gol, en una jugada que llamó la atención en Flamengo y también ojea el técnico Néstor Lorenzo, quien mantiene al volante colombiano como alguien fijo en la convocatoria de la Selección Colombia y a dos meses del Mundial 2026.

Para Lorenzo, Carrascal es fundamental en la lista de variantes en el puesto que ocupa James Rodríguez y que sigue Juan Fernando Quintero. El desliz de Jorge cuando solamente tenía que empujar la pelota y celebrar, ya es viral en las redes sociales. La jugada no fue determinante en el partido, ya que Flamengo marcó cuatro goles y venció al DIM.

Momento exacto del error de Jorge Carrascal. Foto: Pantallazo ESPN / Emoji

Pero sí la jugada exacta de Carrascal es llamativa y repite tal cual lo que le sucedió al delantero Luis Javier Suárez en el partido amistoso contra la Selección Croacia en el mes de marzo, que desperdició el pase de Luis Díaz y dejó pasar el balón, forzando las caras de asombro de Lucho por lo que su colega había dejado pasar.

¡¡EL ERRADO DE LA FECHA EN LA CONMEBOL #LIBERTADORES!! ¡INSÓLITO! ¿CÓMO NO FUE GOL DE CARRASCAL PARA FLAMENGO VS. DIM?



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Avanzaba el minuto 3 del juego cuando Flamengo armó la primera avanzada de ataque y el Medellín se salvó. El turno para finalizar fue para Jorge Carrascal, quien se ubicó como nueve de área y tras el pase de Lucas Paquetá, no pudo conectar el balón, que le pasó entre su pie izquierdo y derecho. Insólito.

Flamengo ganó con autoridad

Luego del blooper de Carrascal, Flamengo se vio complicado en el envión ofensivo en la primera parte. Lucas Paquetá abrió el marcador a los 15 minutos, pero Yony González empató sobre el 40′.

Cinco minutos después, Bruno Henrique tuvo que regresar con otra avanzada para decretar el 2-1 y ya se equilibraba el dominio brasileño. Eso sí, en esta jugada hubo polémica arbitral tras un golpe en la cara contra Baldomero Perlaza, que forzó la revisión del VAR, pero el árbitro se mantuvo en la decisión y fue anotación válida.

Giorgian De Arrascaeta siguió el show de goles y al 49′ amplió el marcador. Flamengo pudo sostener la ventaja ante un DIM que por momentos lo intentaba, abría la cancha, proponía relevos por las bandas, pero no tuvo la solvencia para finalizar las jugadas. 4-1, blooper de Carrascal y triunfo brasileño.