Flamengo hace un trámite con varias dudas arbitrales y Medellín sufre: así va la tabla del grupo A de Libertadores

Flamengo no tuvo inconvenientes con el Independiente Medellín y le pasó por encima para asegurar su camino triunfal en el grupo A de la Copa Libertadores. Bien se sabía en la previa que era una complicada visita al Maracaná de Río de Janeiro. El ‘Mengao’ es un gran favorito al título y tiene una de las nóminas más costosas de la región.

Alerta para América: Macará sorprende a Tigre y mueve la tabla del Grupo A de la Copa Sudamericana

Pibe Valderrama contó cuando se negó a jugar en América de Cali: le mandó razón a Miguel Rodríguez Orejuela

Era una tarea complicada por la supremacía del rival y en las apuestas era poco el favoritismo para Independiente Medellín, que lo intentó al menos en el primer tiempo. Un gol de Yony González sobre el minuto 40 dio esperanzas de sorpresas en Brasil, pero al final la avalancha brasileña cayó con toda su categoría y se quedó con los tres puntos tras cuatro goles marcados.

El 4-1 de Flamengo le permite avanzar en el primer puesto del grupo A con seis puntos de 6 posibles y sin error alguno. Ahora, se encamina a ser primero, lo que parece será un trámite. Por otra parte, el Medellín queda tercero parcialmente y deberá ajustar su idea de juego bajo el mando de Alejandro Restrepo para sumar puntos en dos semanas.

Tabla del grupo A Foto: Google

Flamengo se vio algo complicado en el envión ofensivo en la primera parte. Lucas Paquetá abrió el marcador a los 15 minutos, pero cinco después de la anotación de Yony González, Bruno Henrique tuvo que regresar con otra avanzada para decretar el 2-1 y ya se equilibraba el dominio brasileño.

Eso sí, en esta jugada de Bruno Henrique hubo polémica arbitral tras un golpe en la cara contra Baldomero Perlaza, que forzó la revisión del VAR, pero el árbitro se mantuvo en la decisión y fue anotación válida.

Yony González / Giorgian De Arrascaeta y Bruno Henrique. Foto: Fotos: Getty Images

Giorgian De Arrascaeta siguió el show de goles y al 49′ amplió el marcador. Flamengo pudo sostener la ventaja ante un DIM que por momentos lo intentaba, abría la cancha, proponía relevos por las bandas, pero no tuvo la solvencia para finalizar las jugadas. 4-1, líder en la tabla, blooper de Carrascal y triunfo brasileño.

Victoria de Flamengo con blooper de Carrascal

Más allá del marcador, las miradas se colocan en el blooper de Jorge Carrascal. Avanzaba el minuto 3 del juego cuando Flamengo armó la primera avanzada de ataque y el Medellín se salvó. Turno para finalizar de Jorge Carrascal, quien se ubicó como nueve de área y, tras el pase de Lucas Paquetá, no pudo conectar el balón, que le pasó entre su pie izquierdo y derecho. Insólito.

Repitió tal cual lo que le sucedió al delantero Luis Javier Suárez en el partido amistoso contra la selección de Croacia en el mes de marzo, que desperdició el pase de Luis Díaz y dejó pasar el balón, forzando las caras de asombro de Lucho por lo que su colega había dejado pasar. Carrascal es fijo en las convocatorias de Néstor Lorenzo.