Jorge Carrascal: esta fue la reacción de todo Flamengo por su gol botado debajo del arco; en video se ve

Hasta errando insólitamente Jorge Carrascal, Flamengo le pudo pasar por encima a Independiente Medellín en la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026.

Antes del minuto 5 del juego, los locales se pudieron haber ido en ventaja, si no hubiese sido por la mala definición del volante colombiano, quien debajo del arco no anotó.

¡¡EL ERRADO DE LA FECHA EN LA CONMEBOL #LIBERTADORES!! ¡INSÓLITO! ¿CÓMO NO FUE GOL DE CARRASCAL PARA FLAMENGO VS. DIM?



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Toda la confección de la acción fue perfecta, hasta que llegó a los pies de ‘Carrasca’. Allí al marcado con la camiseta 15 le pasó el balón entre las piernas, justo cuando se dispuso a pegarle para embocarla al arco contrario.

Dicha maniobra recordó a Colombia lo que hizo Luis Javier Suárez en el reciente amistoso con Croacia, donde con el arco a su merced, no pudo marcarle a los europeos. Esta vez, el protagonista de una acción similar fue el cartagenero.

Un par de compañeros de Flamengo que acompañaban la jugada se tomaron la cabeza con las manos, incrédulos sobre la opción manifiesta de gol que perdió Carrascal.

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Su entrenador, Leonardo Jardim, desde el banco de suplentes vio la acción y tan solo aplaudió el colectivo. No hubo recriminación al colombiano, ni molestia por haber perdido lo que a esa altura hubiera sido el 1-0 parcial para los suyos.

Por su parte, Carrascal salió de la escena cabizbajo, sabiendo que dicho error le iba a merecer algunas críticas. La transmisión lo vio caminar de vuelta a su posición, mientras decía “put... madre” en forma de lamento por no anotar.

Jorge Carrascal (atrás) en el partido de Flamengo vs. DIM Foto: Getty Images

De cara a la Copa del Mundo en la que podría estar con la Selección Colombia, se espera que dichos fallos los mejore. En caso de no estar a plenitud James Rodríguez, el de Flamengo aparece como la opción para ser el creativo.

Exjugadores como Óscar Córdoba han apoyado dicho movimiento en la nómina titular de Colombia, luego de lo mostrado por el 10 de Minnesota United en los amistosos de marzo pasado ante Croacia y Francia.

‘Fla’ se paseó al DIM

Flamengo, vigente campeón, exprimió el poder ofensivo de su nómina estelar para atropellar 4-1 al Independiente Medellín este jueves en el Maracaná y cerrar la segunda jornada de la Copa Libertadores en la cima del Grupo A.

En su primer partido en casa en la máxima competición continental tras lograr el título en Lima el año pasado, el club más popular de Brasil no tuvo piedad de unos colombianos que podrían haberse llevado una goleada mucho más abultada.

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Una noche fina de las estrellas: Lucas Paquetá (15′), Bruno Henrique (45′), Giorgian de Arrascaeta (49′) y Pedro (90+6′) permitieron un baile en el templo de Rio de Janeiro.

Con la victoria, el Fla se dispara en el liderato con seis puntos. Le siguen Estudiantes de La Plata, con cuatro, y Medellín, con tres. Cusco cierra la zona sin unidades.

Medellín “nos dificultó bastante las cosas. Tenemos que tener la cabeza en su sitio, quedan cuatro partidos y tenemos que ir a buscar los tres puntos en todos ellos para consolidar la clasificación”, dijo Bruno Henrique.

*Con información de la AFP.