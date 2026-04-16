Sebastián Villa es un nombre polémico alrededor de la Selección Colombia. En la pasada convocatoria de la Tricolor para los amistosos ante Croacia y Francia, se dijo que iba a estar por decisión de Néstor Lorenzo.

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Al conocerse esto en el territorio nacional, las críticas en contra de su citación fueron múltiples. Vale recordar que el extremo tuvo líos en años pasados con la justicia de Argentina, lo que lo ‘tachó’ en cierta medida para el combinado patrio.

No obstante, basados en lo netamente deportivo, el atacante con Independiente Rivadavia viene haciendo bien las cosas desde hace tiempo, lo que pondría a pensar a más de uno si llamarlo para el Mundial 2026 sería una opción.

Brilló en Libertadores

Con su club, Villa visitó en la noche del miércoles el Maracaná, donde se enfrentó a Fluminense. Ante este rival, los argentinos mostraron carácter e hicieron historia al vencer al poderoso equipo brasileño por 1-2.

El colombiano estuvo involucrado en la acción de la segunda anotación, obra de su compañero Álex Arce. Este, al minuto 51, aprovechó el rebote que dejó una jugada previa de Villa para sentenciar el marcador en Brasil.

¡¡¡HISTORIA PURA PARA MENDOZA!!! ¡¡ÁLEX ARCE AGARRÓ LA PELOTA DENTRO DEL ÁREA Y DEFINIÓ PARA EL 2-1 DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. FLUMINENSE EN EL MARACANÁ!!



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Si bien el anotador se llevó el crédito por enviar el balón al pórtico, la jugada previa fue gestada completamente por Sebas Villa.

Con la velocidad que lo caracteriza, el atacante fue en busca de un saque de su portero que cayó en territorio rival. Allí luchó primero con el arquero y luego con un defensa, y ganó la posesión del esférico.

En apoyo a la jugada llegaron dos compañeros más de Rivadavia. Ninguno pudo superar al arquero, pero Villa sí. Con habilidad, se la picó al golero Fabio, quien le cometió una falta que habría sido penal si no se le hubiera dado continuidad a la acción.

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Al final, el rebote que dejó la intervención de Sebastián sirvió para que su compañero rematara y pusiera el segundo en favor de los de Mendoza.

Esta buena actuación en torneo internacional, donde además obtuvo una sólida calificación de 7,3, reabre el debate sobre si Villa podría tener un cupo en la Selección Colombia, donde aportaría por su explosividad por la banda contraria a la que juega Luis Díaz.

Exjugadores lo piden

En un nuevo proyecto de comunicaciones previo a la Copa del Mundo, el exjugador de Millonarios y Medellín, Andrés Cadavid, lanzó un mensaje contundente y directo al entrenador de la Tricolor.

Al argentino, el exdefensor le dijo: “Lorenzo, deja el miedo”. “Es el único que, junto a Luis Díaz, puede darnos fútbol por las bandas”, declaró, pidiendo la inclusión de Villa en la lista definitiva.

“¡LORENZO, DEJA EL MIEDO!”



🇨🇴🗣️ Para Andrés Cadavid, el DT de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, debe convocar a Sebastián Villa.



“Es el único que junto a Luis Díaz, puede darnos fútbol por las bandas.” pic.twitter.com/s1jwhKuifL — Toque Sports (@ToqueSports) April 15, 2026

¿Por esto no llevan a Villa?

Alejandro Pino Calad, periodista de La Titular, destapó hace un par de semanas el supuesto motivo que habría en la Federación Colombiana de Fútbol para negarle a Lorenzo llevar a Sebas Villa.

“Resulta y acontece que a Sebastián Villa el técnico sí lo quería llamar —a los amistosos de marzo— y Ramón Jesurún tomó la decisión de que no, porque eso espantaría a los patrocinadores”, aseveró.