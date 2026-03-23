Lorenzo soltó detalle clave sobre Sebastián Villa: jugada de Selección da pistas sobre posible convocatoria para el Mundial 2026

El profesor Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, ya anda barajando la lista de convocados que llegarán al Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

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Sebastián Villa fue figura con Independiente de Rivadavia, en Argentina. Foto: Getty Images

De hecho, esta doble fecha de amistosos, en la que el combinado nacional se medirá a Croacia y a Francia, le servirá al entrenador para perfilar a los jugadores que estarán en la lista definitiva de convocados para disputar la Copa del Mundo.

En medio de todo este movimiento y de los nombres que comienzan a sonar con fuerza, hay algunos que parecen fijos, como James Rodríguez o Luis Díaz, y hay otros que, aunque han acompañado el proceso de Néstor Lorenzo, deben disputar un cupo para no perderse el Mundial.

Además de esto, ha comenzado a sonar con fuerza el nombre de Sebastián Villa, delantero de Independiente Rivadavia que ha mantenido un gran nivel en los últimos años y que logró superar sus líos judiciales, razón por la que desde algunos sectores han comenzado a perfilarlo como uno de los candidatos a ir al Mundial, incluso por encima de algunos de los hombres que han estado en el radar de Lorenzo.

Jugada que le abre la puerta a Sebastián Villa para el Mundial 2026

Al respecto, el entrenador entregó declaraciones a Deportes RCN en las que reveló detalles de lo que ha sido la reaparición de Villa en la órbita de la Selección Colombia.

Sobre esto, indicó que han bloqueado al jugador, aunque no fue convocado a los amistosos de marzo, pero esto podría abrirle la posibilidad a que fuera incluido en la lista definitiva de los que viajarán a México y Estados Unidos.

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Sebastián Villa quiere ir al Mundial 2026 y busca irse a un mejor equipo para lograrlo. Foto: Getty Images

“Villa estuvo bloqueado por primera vez en todo mi proceso. Explicamos: Se bloquean 55, 60 jugadores para que el club después no pueda tener el derecho de negarlo, ¿no? No tenía visa; se le hizo hacer la visa porque si no, no podía ser convocado eventualmente”, expresó Lorenzo en charla con Deportes RCN.

“Después se hizo el análisis de la competencia que tiene en sus puestos y se decidió no convocarlo. O sea, estuvo bloqueado, pero no convocado finalmente. Pero es un jugador que volvió a estar en el espectro de la selección”, agregó el entrenador del equipo nacional.

Por su parte, el presidente de Independiente de Rivadavia, Daniel Vila, respaldó al jugador y señaló que aunque no fue convocado, sí esperaba que en esta oportunidad el delantero volviera a vestir los colores de la Selección Colombia.

“Para Sebastián es un gran momento. Dios quiera que sea convocado y la verdad que se lo merece, es un chico que ha luchado mucho en todos los campos que le tocó y deportivamente ha demostrado que es un gran jugador”, fueron las declaraciones del dirigente 365 Scores.

“En Independiente, particularmente, el rendimiento ha sido superlativo, tanto futbolísticamente como humanamente. Él es el líder, el capitán de este grupo de jugadores y la verdad que su trabajo en ese sentido ha sido magnífico”, agregó.

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Sebastián Villa no recibe una convocatoria desde marzo del 2019 Foto: Icon Sportswire via Getty Images

El delantero, nacido en Bello, Antioquia, ya ha tenido apariciones con el equipo absoluto; el primer llamado fue por parte de Arturo Reyes, en 2018, cuando asumió el puesto tras la salida de Néstor Pékerman; El delantro también fue convocado en 2019 por Carlos Quiroz y desde entonces no volvió a ser tenido en cuenta para la Selección Colombia por cuenta de sus problemas judiciales.