Movimiento en la concentración de Selección Colombia: revelan noticias sobre los convocados

Hay noticias en la concentración de la Selección Colombia para los partidos amistosos ante Croacia y Francia: en la noche del sábado, 21 de marzo de 2026, llegaron los primeros cinco jugadores a Orlando para iniciar trabajos bajo las órdenes del técnico Néstor Lorenzo.

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Fue por medio de un video, en sus canales oficiales, que la Selección Colombia amplió detalles al respecto. Allí se ve a Davinson Sánchez, Jefferson Lerma, Daniel Muñoz, Yerson Mosquera y Johan Mojica llegando a la concentración del plantel nacional.

🎥 Se empieza a unir la banda. 😎🔥



Davinson, Muñoz, Lerma, Yerson y Mojica son los primeros en llegar. ⚽✍️🇨🇴#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/3UokRlni9e — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 22, 2026

Se espera que, conforme vayan pasando las horas, se unan más futbolistas a la concentración Tricolor. Néstor Lorenzo llamó, en gran mayoría, a futbolistas que lo han acompañado constantemente en su proceso.

Sánchez, Lerma y Muñoz: los primeros en unirse a la concentración

“La Selección Colombia Masculina de Mayores ha dado inicio formal a su fecha Fifa en Orlando, Estados Unidos. El cuerpo técnico, encabezado por Néstor Lorenzo, arribó a territorio estadounidense alrededor de las dos de la tarde”, cuenta la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en su web oficial.

Y añade: “Durante la jornada, se integraron los primeros cinco futbolistas a la delegación. Los jugadores Davinson Sánchez, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz fueron los primeros en reportarse, seguidos por Yerson Mosquera y Johan Mojica, quienes se unieron al grupo en horas de la noche”

Davinson Sánchez fue noticia en Colombia a lo largo de las últimas horas, debido a que pidió permiso en su equipo, Galatasaray, para entrenar con América de Cali esperando el llamado en la convocatoria de Selección Colombia, mismo que salió en horas de la tarde del pasado jueves 19 de marzo.

¿Cuándo se unirán todos los convocados a la Selección Colombia?

Revela la propia FCF que el grupo completo de 26 convocados por Néstor Lorenzo estará completo a más tardar el martes 24 de marzo. Hay jugadores de la Selección Colombia que aún tienen competencias con sus clubes.

Por ejemplo, el pasado 21 de marzo, el delantero Jhon Córdoba anotó póker con su equipo, Krasnodar de Rusia, y se espera que en las próximas horas arribe a la concentración de la Selección Colombia.

Otro futbolista es Richard Ríos, quien ese mismo sábado 21 de marzo tuvo un brillante partido con Benfica que acabó en triunfo y goleada para los suyos, por 3-0, sobre el Vitória Sport Clube. Esto por la fecha 27 de la Primera Liga de Portugal.

De a poco, la nómina elegida por Lorenzo se unirá a la Selección Colombia y encarará dos partidos de alto nivel competitivo y con miras al Mundial 2026: ante Croacia y Francia.