Jhon Córdoba pone en dilema a Néstor Lorenzo: estelar póker antes de unirse a Selección Colombia

Jhon Córdoba anotó póker (cuatro goles) este sábado, 21 de marzo de 2026, en la victoria de su equipo Krasnodar sobre FC Pari NN. En total fue un aplastante 5-0 válido por la fecha 22 de la Liga Rusa.

Se trata del último partido para Jhon Córdoba antes de unirse a la Selección Colombia, pues fue uno de los delanteros convocados por Néstor Lorenzo para la doble fecha amistosa de marzo ante Croacia y Francia.

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Esto deja en un dilema positivo a Néstor Lorenzo, que ahora tendrá que elegir a cuál o cuáles delanteros colocará en la titular de la Selección Colombia de cara a dos partidos con países de talla mundial.

Este triunfo 5-0 de Krasnodar sobre FC Pari NN, con Jhon Córdoba como principal figura indiscutida, los deja como líderes de la Liga Rusa con 49 puntos en 22 partidos jugados hasta ahora. De momento, le sacan cuatro de diferencia al segundo, Zenit FC, donde se desempeñan Jhon Durán y Wilmar Barrios.

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Dilema para Néstor Lorenzo: ¿Quién debe ser el delantero de la Selección Colombia?

A lo largo de su proceso en Selección Colombia, Lorenzo ha repetido en varias ocasiones un tridente claro de ataque: Luis Díaz por izquierda, Jhon Arias por derecha y... ¿Quién debe ser el delantero titular, o ‘9′, para los amistosos ante Francia y Croacia?

Antes del póker de Jhon Córdoba parecía bastante claro: Luis Javier Suárez, el colombiano al servicio del Sporting de Lisboa, es uno de los delanteros que más ruido hace en Europa. Sin embargo, puede que Lorenzo pruebe variantes.

Estos amistosos ante Francia y Croacia son muy importantes, pues le darán la última mirada a Néstor Lorenzo para que este decida cuál será la lista de convocados al Mundial 2026. Variantes, esquemas y nombres nuevos, o alternados, serían uno de los planes para que el estratega argentino empiece a sacar conclusiones.

Los delanteros convocados por Selección Colombia, para los amistosos de marzo, son:

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS)

Luis Suárez – Sporting Club (POR)

Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA)

Jhon Córdoba, Luis Javier Suárez y Rafael Santos Borré, los delanteros llamados por Néstor Loenzo a Selección Colombia. Foto: Getty Images

La programación de los amistosos de La Tricolor es:

Jueves 26 de marzo de 2026 - Croacia vs. Colombia - 6:30 p. m.

Domingo 29 de marzo de 2026 - Colombia vs. Francia - 3:00 p. m.

Resta esperar qué decisión toma Néstor Lorenzo en cuanto a delantero titular, o los delanteros titulares, para os amistosos ante las selecciones europeas.