Alerta para América: Macará sorprende a Tigre y mueve la tabla del Grupo A de la Copa Sudamericana

En el Grupo A de la Copa Sudamericana hay espacio para las sorpresas. Macará, club de la ciudad ecuatoriana de Ambato y que poco prometía en la previa del torneo, venció 1-0 a Tigre en Argentina y amplió la mala racha del ‘Matador’ a diez partidos sin ganar.

Así salió Juan Fernando Quintero: cara dejó angustia en Selección Colombia para el Mundial 2026

Millonarios resucita y se sacude en Copa Sudamericana ante Boston River: así queda la tabla del grupo E

El equipo argentino necesitaba sacudirse para no comprometer sus opciones de clasificación en Copa Sudamericana desde muy temprano, pero se mostró inexpresivo y ahora sufre con apenas un punto y en el fondo de la tabla de posiciones.

Ambos equipos arrancaban empatados con un punto, y el partido estuvo bastante cerrado durante la primera hora, pero sobre el minuto 53 el letal atacante argentino Fede Paz rompió el celofán con un tiro cruzado tras un error en la salida de los dirigidos por Diego Dabove.

La tímida reacción de Tigre no se hizo esperar. El equipo argentino se vio frustrado y sin ideas por la expulsión de Gonzalo Martínez, una de sus máximas figuras, que vio la roja por un manotazo al rival. Esto perjudicó sus opciones en el juego y avanzó hacia la durísima derrota que lo deja en el fondo.

Macará vs. Tigre Foto: Oficial Macará

“No fue un buen partido, debemos hacernos cargo. De lo actitudinal nada para decir a los muchachos. Yo estoy tranquilo, con la tristeza y la bronca, que es general”, lamentó el técnico de Tigre.

Tigre en el fondo y América de Cali es líder

Con la valiosa victoria como visitante, Macará se ubica segundo con los mismos cuatro puntos del líder América de Cali, que tiene mejor diferencia de gol y gana la posición.

América de Cali sufrió más de la cuenta en Perú, pero pudo remontar y sacar un aguerrido 2-1 en condición de visitante que hace valer ese empate en Ambato en la primera fecha (1-1). Con goles de Yeison Guzmán y Jorge Valencia el equipo rojo sacó los tres puntos y se mentaliza en el pase directo a octavos de final.

Tigre fue silbado por sus hinchas y se ahora se hunde pese a contar con un plantel reforzado. Se creía que era candidato a ser primero, pero el balance en sus primeras dos salidas es decepcionante. Alianza Atlético de Perú queda tercero, ambos con una sola unidad pero con ventaja goleadora para los peruanos.

Tabla del Grupo A Foto: Google

En la tercera fecha de este grupo, América de Cali enfrenta a Tigre el 30 de abril desde las 7:00 pm, hora colombiana, en el estadio Coliseo de Victoria de Buenos Aires, Argentina. Macará visitará a Alianza Atlético en El Callao (Lima), ese mismo día, pero a las 9:00 pm.