Definido el canal que transmite Millonarios vs. O’Higgins por Copa Sudamericana: cambia la señal

Millonarios será el encargado de abrir la definición para los equipos colombianos. Este martes enfrenta a O’Higgins en el Estadio El Campín con la esperanza de clasificarse a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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El conjunto embajador marcha segundo en la tabla de posiciones y necesita de una victoria para tener opciones matemáticas de clasificar directamente, aunque un empate le bastará para asegurar la segunda casilla que da ingreso al repechaje.

Millonarios vs. O’Higgins está programado para las 5:00 de la tarde y será transmitido por Directv Sports para todo el país. Las acciones del compromiso también estarán disponibles en la app de DGO.

Este compromiso se disputará en simultánea con el juego de São Paulo vs. Boston River para efectos de juego limpio en la definición de la tabla de posiciones.

Cierre de temporada para Millonarios

Millonarios se juega mucho más que un partido de fútbol contra O’Higgins. El cuadro albiazul tiene la posibilidad de mantenerse en torneo internacional y maquillar un poco los malos resultados de la presente temporada.

Fabián Bustos dejó descansar a sus titulares el sábado pasado y pondrá el once de gala para la fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026.

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El estratega argentino espera un masivo acompañamiento de la hinchada, aunque en redes sociales hay campaña para manifestarse en contra de la dirigencia. “Quedan dos partidos y este es el plantel que está y con este plantel vamos a sacar los partidos que restan”, dijo Bustos.

“Ariel Michaloutsos viene trabajando en los ajustes con la dirigencia y se están moviendo. Hay que reforzar el equipo en algunas posiciones”, agregó el DT.

Bustos hizo una crítica directa contra el calendario elegido por la Dimayor. “Hay que buscar la forma de que para competir internacionalmente los equipos tengan más descanso. O’Higgins este fin de semana no jugó, nosotros sí. Yo también quiero ayudar a mejorar el fútbol colombiano”, declaró.

Fabián Bustos, técnico de Millonarios Foto: AFP

El otro condimento especial será la muy posible despedida de Falcao García, quien anunció las dificultades para renovar su contrato con Millonarios por seis meses más.

El Tigre está disponible para ser convocado al partido de Copa Sudamericana y seguramente tendrá minutos en el segundo tiempo. La titularidad parece decantada a favor de Rodrigo Contreras y Leonardo Castro.

“Hay un impedimento muy grande acá en Colombia y es muy difícil para los deportistas venir. No depende tanto de Millonarios, sino que son cosas ya extrafutbolísticas que se nos van de las manos”, apuntó Falcao en zona mixta.

Canal y hora para ver Millonarios vs. O’Higgins