En la noche de este domingo 24 de mayo, River Plate y el Club Atlético Belgrano se enfrentaron en el partido definitivo por el título de la Primera División de Argentina.

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El compromiso histórico entre ambos conjuntos sumaba el antecedente de junio de 2011, cuando la escuadra de Córdoba decretó el descenso de la institución de Buenos Aires a la segunda categoría.

Este encuentro generó expectativa en el entorno deportivo colombiano debido a la presencia de los mediocampistas Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño en la plantilla de River Plate.

Ninguno de los dos futbolistas ha consolidado una titularidad regular en el esquema del director técnico Eduardo Coudet durante el semestre, aunque Quintero registró participación directa en las jugadas de gol de los últimos partidos. Por el contrario, Castaño no ha sumado minutos recurrentes en las alineaciones oficiales del club.

Alternancia en el marcador y definición en los minutos finales

El conjunto dirigido por Coudet abrió el marcador en el minuto 18 por medio de una anotación del delantero Facundo Colidio. La respuesta de Belgrano se registró ocho minutos después, cuando el defensor Leonardo Morales anotó el gol del empate parcial con el que ambos equipos se retiraron al descanso.

ASISTENCIA DE GALVÁN Y GOL DE COLIDIO PARA EL 1-0 DE RIVER A BELGRANO.



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En la segunda mitad, River Plate recuperó la ventaja en el minuto 60 con un tanto del mediocampista Tomás Galván. No obstante, en el minuto 83, una mano en el área del defensor Lautaro Rivero fue sancionada como penal por el árbitro central tras revisar las imágenes del VAR.

El ingresado Nicolás Fernández ejecutó la falta para empatar el partido 2 por 2 y, minutos más tarde, el mismo delantero aprovechó un rebote en el área chica para decretar el 3 a 2 definitivo a favor de Belgrano.

¡¡LOCURA TOTAL: DOBLETE DE UVITA Y 3-2 DE BELGRANO A RIVER!!



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Ante la desventaja, el cuerpo técnico ordenó el ingreso de Juan Fernando Quintero para buscar la igualdad en el tiempo de adición, pero el marcador no sufrió modificaciones. El volante Kevin Castaño permaneció en el banco de suplentes durante todo el compromiso.

Cronograma de los futbolistas de cara a la Selección Colombia

A pesar de finalizar el torneo local, River Plate debe cumplir con su compromiso en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde recibirá a Blooming de Bolivia en el Estadio Más Monumental este miércoles 27 de mayo.

Juan Fernando Quintero jugará su tercer Mundial con la Selección Colombia; será el primero bajo la dirección de Néstor Lorenzo. Foto: AFP

Debido a su poca continuidad en el equipo argentino, los espacios informativos de Caracol Radio y AS Colombia indicaron que Kevin Castaño gestionará una autorización formal ante la directiva para viajar anticipadamente a la concentración de la Selección Colombia en Bogotá.

Por su parte, Juan Fernando Quintero se integrará a los trabajos del equipo nacional una vez concluya el partido internacional donde River Plate busca asegurar su clasificación a la siguiente ronda.