River Plate vs Blooming: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo H de la Copa Sudamericana

El duelo entre River Plate y Blooming correspondiente a la fecha 6 del grupo H se disputará en el Estadio Mas Monumental desde las 19:30 horas, el miércoles 27 de mayo.

Así llegan River Plate y Blooming

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de River Plate en partidos de la Copa Sudamericana

En su visita anterior, River Plate empató por 1 con RB Bragantino. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 3 victorias y 1 empate, con 6 goles marcados y con 3 en su valla.

Últimos resultados de Blooming en partidos de la Copa Sudamericana

A Blooming no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Carabobo. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 empate, tiene 3 goles a favor y ha recibido 14 en contra.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 8 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y terminó con un marcador 1-1.

El Millonario ya se ha asegurado su lugar para disputar la Playoffs Octavos. En tanto que Blooming juega este partido sin posibilidades de alcanzar la próxima ronda.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Roberto Pérez Gutiérrez.

Horario River Plate y Blooming, según país