Técnico de España notifica a Bélgica y lanza temible advertencia en el Mundial 2026: “El mejor Lamine”

La selección España y Bélgica miden sus estados de ánimo en Los Ángeles, por los cuartos de final del Mundial 2026, con el gigante Thibaut Courtois en frente de Lamine Yamal. Se prevé un gran mano a mano con toques de favoritismo para ‘La Roja’.

Suplencia de Richard Ríos en el Mundial tiene nueva versión: James Rodríguez estaría en medio

Carlos Antonio Vélez se pronunció tras ver a Falcao como comentarista en el Mundial: le dejó un consejo

Bélgica afronta este partido tras un cambio de panorama luego del denominado ‘caso Balogun’, que generó controversia por la tarjeta roja que no recibió el delantero de Estados Unidos, decisión que incluso fue vinculada en el debate público con un pronunciamiento del presidente Donald Trump. Sin embargo, el desenlace fue distinto al esperado: el conjunto estadounidense se desorientó y terminó perdiendo 4-1. La incógnita ahora es si el impulso de Bélgica será suficiente para frenar a España.

Antes de ese encuentro, Bélgica atravesaba un momento marcado por las dudas y los conflictos. Su clasificación a octavos llegó con un agónico triunfo 3-2 sobre Senegal en la prórroga, luego de remontar un 2-0 en contra cuando restaban apenas cuatro minutos para finalizar el tiempo reglamentario del partido de dieciseisavos de final. La victoria sobre Estados Unidos cambió el ambiente en el equipo, que ahora afronta una prueba mayor para medir el verdadero alcance de este proceso.

El técnico de España, Luis De La Fuente habló sobre la Selección Colombia. Foto: Selección de España

El técnico de España, por su parte, goza de un mar de expectativa que muchos creen puede ser posible una final. La Roja se presenta en cuartos de final con poco que exponer en la zona ofensiva y la sensación es que está muy plana, y que no le sobra nada en los partidos. Todo comenzó al revés con el 0-0 en el debut ante Cabo Verde, aunque enderezó con el 4-0 ante Arabia Saudita.

Lamine Yamal está listo

Aunque no tuvo problemas con Uruguay y en 16avos le pasó por encima a una frágil Austria. Por la mínima sacó a la Portugal de Cristiano Ronaldo, pero sin sobrarle nada. Según el técnico Luis De La Fuente, que había dado a Colombia como favorita, ya llegó el momento para Lamine Yamal, la máxima estrella de los españoles, que llegó al límite a la Copa del Mundo, tras superar una lesión que lo sacó de las canchas en el remate de temporada con el FC Barcelona.

Lamine Yamal en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

“El mejor Lamine en lo ofensivo está por llegar”, declaró el seleccionador español en rueda de prensa. Además, destacó que la estrella de 18 años realizó ante Portugal “un gran ejercicio de madurez”.

La joya del Barcelona será titular y espera mostrar ahora sí las credenciales para marcar la diferencia en el frente de ataque.

¿A qué hora y en qué canal ver España vs. Bélgica?

Lugar : SoFi Stadium, Los Ángeles.

: SoFi Stadium, Los Ángeles. Fecha y hora : viernes, 10 de julio, 2:00 p. m. (COL).

: viernes, 10 de julio, 2:00 p. m. (COL). Canales: DSports y Win Sports.

Formaciones España vs. Bélgica

España: Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper, Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Hans Vanaken, Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere y Leandro Trossard. DT: Luis De La Fuente.

Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku; Charles De Ketelaere. DT: Rudi García.