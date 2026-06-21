Faena de España vs. Arabia Saudita sacudió el grupo F del Mundial 2026: Uruguay, en apuros

España borró de encima todas las críticas que le pusieron por no lograr ganar en el debut ante Cabo Verde. Este domingo, 21 de junio, frente a Arabia Saudita, volvió a ser la selección que se le conoce y vapuleó a su rival de turno en la fecha 2 por 4-0.

Lamine Yamal abrió el camino que luego completaron Mikel Oyarzabal y Marc Cucurella.

Lamine Yamal anotó para España vs. Arabia Saudita en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Erik S.Lesser

Dicho marcador amplio le sirve a los ibéricos para sumar tres puntos, mejorar en la diferencia de gol, pero también para poner en apuros a Uruguay, que no ha logrado ganar en la cita mundialista. En horas de la tarde, los charrúas se medirán con Cabo Verde.

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Uruguay, obligada a ganar

Esa primera victoria de La Roja en la Copa Mundo marca diferencias en el grupo H, del que también hacen parte Uruguay y Cabo Verde.

Si bien los africanos le empataron a España en la primera jornada, este domingo no se cree que corran la misma suerte ante unos sudamericanos que tienen las armas para ganarse los tres puntos.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa remataron de gran forma el partido inicial ante los saudíes, lo que hace pensar que fue cuestión de un mal planteamiento haber igualado 1-1 en el estreno.

Además de que, con fútbol, pero también con apuro, sí o sí los charrúas deben ganar para no quedarse relegados de los primeros puestos en la tabla de posiciones del grupo H.

Adicional, es que si la celeste no llega a ganar este 21 de junio, llegaría a la fecha final obligada a vencer a España, que viene alzando el vuelo con un Lamine Yamal deseoso de ser campeón y dar la segunda corona a su nación.

Una vez se complete la jornada dominical, para Uruguay y España quedará un partido que será entre sí el próximo viernes, 26 de junio, desde las 7:00 p. m. (hora Colombia).

Yamal hizo historia

A Lamine se le esperaba, y se aguardaba por él porque está hecho para hacer historia. A sus 18 años ha logrado algunos hitos; este domingo otros más, luego de haber marcado su primera anotación en un Mundial.

Según lo referenciado por perfiles que dan visibilidad a estadísticas como OptaJoe: “Lamine Yamal es solo el segundo jugador de 18 años o menos que ha abierto el marcador en un partido de la Copa Mundial de la Fifa: el otro fue un Pelé de 17 años para Brasil contra Gales en 1958″.

Dicho jugador está llamado a marcar una época, justo por eso se le seguían los pasos y, tras haber iniciado su participación en el torneo, se espera más de él.

Tras el partido, el joven talento dio algunas declaraciones dando muestras de que la goleada no les hará pensar que con poco van a lograr el objetivo de ser campeones.

“No somos tontos, hay que ir con calma y tener cabeza, que a mí me cuesta un poco, pero para eso está el míster”, analizó del trabajo del director técnico, Luis de la Fuente.

*Con información de AFP.