Ahora sí, España comienza el Mundial 2026: Mikel Oyarzabal sentenció a Arabia Saudita en cuatro minutos

La Selección España se aleja de la presión y saca los fantasmas del debut ante Cabo Verde. ‘La Roja’ ajustó detalles y ahora le pasa por encima a Arabia Saudita en apenas la primera media hora de partido para prácticamente confirmar la victoria. El partido es válido por la segunda fecha de la fase de grupos que se juega en el Mercedes-Benz Stadium de Atalanta, Estados Unidos.

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Las cosas no iban bien para España, pues en su primera salida vio todo muy oscuro tras un insípido 0-0 ante Cabo Verde que les sabe a derrota. Tras varios días de trabajo, donde por fin pudo recuperar a su máxima estrella, Lamine Yamal, los españoles toman revancha ante Arabia Saudita.

Sí, el mismo equipo del Golfo Pérsico que aguantó hasta el final a un Uruguay con mucha sed de gol, pero con el arco perdido y muchas ocasiones perdidas. El equipo saudí sacó un 1-1 en el debut y cuando le llegó la prueba de fuego contra España, todo le salió mal apenas comenzando actividades.

¡EL PRIMERO DE SU CUENTA PERSONAL! Oyarzabal definió con cara externa y marcó el segundo gol de España ante Arabia Saudita.



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El primero en marcar fue Lamine Yamal en su regreso a la nómina titular tras varios días de baja por lesión. Luego, el turno fue para Mikel Oyarzabal, el nueve de área que por fin pudo celebrar y por partida doble para sentenciar a Arabia Saudita en Atlanta.

¡EL PRIMERO DE SU CUENTA PERSONAL! Oyarzabal definió con cara externa y marcó el segundo gol de España ante Arabia Saudita.



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El atacante de la Real Sociedad anotó el segundo en la cuenta española sobre el minuto 21. Mientras España seguía celebrando, no demoró mucho y en el 24′ pudo marcar el tercero, para sentenciar a una débil defensa saudí que le costaba en las coberturas tras los picantes relevos de los atacantes de ‘La Roja’.

España se recupera en el Mundial 2026

El que abrió la cuenta fue Lamine. Pocos minutos necesitó la joya del Barcelona para comenzar la recuperación española en el Mundial 2026. El joven se echó el equipo al hombro para poner a ganar a los ibéricos antes del minuto 20, luego de conectar un gran centro preciso al segundo palo de Oyarzabal, donde solamente tuvo que rematar.

Mikel Oyarzabal celebra ante Arabia Saudita. Foto: NurPhoto via Getty Images

Solo un tiempo le bastó a España para sentenciar a su favor el resultado de la fecha 2 del Mundial 2026. Por si fuera poco, apenas comenzando la segunda parte, cayó el cuarto, tras un blooper de defensa y arquero y quedó un autogol de Hassan Tambakti (4-0).