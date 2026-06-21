Exjugador de Ecuador le dice a DT que deje de vender humo y que se vaya del equipo: “Ten un poco de dignidad”

El técnico de la selección de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, no encontró explicaciones para la falta de gol en el empate 0-0 ante la selección de Curazao y dijo entender el “enojo” de los aficionados hacia él. Fueron muchas opciones de gol que el ‘Tri’ desperdició, a tal punto que el portero Eloy Room fue la figura del compromiso tras un show de atajadas de todas las formas posibles.

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Este marcador cae como una derrota en una Ecuador bastante golpeada, que ahora está obligada a ganarle obligatoriamente a la selección de Alemania para explorar una clasificación como mejor tercera. El panorama para el técnico Beccacece no es el mejor y las críticas no se han hecho esperar.

Y es que Ecuador tampoco anotó en la derrota 1-0 ante Costa de Marfil en el debut. Esto configura un serio riesgo de eliminación, tras estrellarse ante el arquero de Curazao, quien logró neutralizar un total de 15 disparos al arco de la Tricolor en Kansas City.

La poca efectividad de Ecuador, la falta de reacción ante los errores en ofensiva y la escasa respuesta de Sebastián Beccacece con los cambios lo tienen en la cuerda floja. Ahora depende de un resultado cercano al milagro, pues cerrará la tercera fecha frente a Alemania, en un panorama en el que no parte como favorito.

Jefferson Montero se pronunció

Uno de los exjugadores más reconocidos de Ecuador en los últimos años es Jefferson Montero, quien no dudó al señalar al técnico argentino y pedirle que deje de “vender humo”. Además, afirmó que algunos de sus excompañeros, como Álex Aguinaga o Antonio Valencia, merecen una oportunidad tras el fracaso ante Curazao.

Jefferson Montero con Ecuador. Foto: FIFA via Getty Images

“¡Deja de vender humo y renuncia a la Tri! Ten un poco de dignidad. Le has hecho mucho daño a nuestro fútbol y a una generación que estaba llamada a ser la mejor de la historia. Hace mucho tiempo advertí que esto podía pasar teniendo a este entrenador al frente. Tenemos a referentes como Alex Aguinaga y Antonio Valencia, que se han ganado la oportunidad de dirigir a la selección. Denles una oportunidad”, escribió Montero en una historia de Instagram.

Técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece. Foto: Getty Images

Por ahora, Beccacece se prepara para el reto mayúsculo que se le aproxima ante una Alemania ya clasificada y gran favorita al título. Deberá obtener los tres puntos y mirar qué posibilidades tiene para avanzar a la segunda fase del Mundial 2026. Podría ser segunda, pero necesita que Curazao pueda derrotar a Costa de Marfil.